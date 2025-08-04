كوميدي واجتماعي وأكشن.. أدوار ياسمين رئيس في السينما قريباً

ياسمين رئيس تتعرض للتحرش في "الست لما"

https://www.instagram.com/p/DLALgxusDJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLALgxusDJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLALgxusDJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ياسمين رئيس بتجربة كوميدية في "ماما وبابا"

View this post on Instagram A post shared by Elsobkynada (@elsobkynada)

ياسمين رئيس تشارك البطولة مع أحمد السقا في فيلم "هيروشيما"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تواصل الفنانةنشاطها الفني المكثف خلال عام 2025، وتحديداً على المستوى السينمائي، حيث ترتبط ياسمين بـ 3 أفلام جديدة ومختلفة دفعة واحدة، في خطوة تعكس حرصها على تنويع أدوارها وتقديم تجارب سينمائية مختلفة وأدوار متنوعة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في السينما المصرية خلال الفترة الحالية.تعكف ياسمين رئيس على تصوير دورها فيلم "" مع يسرا، والذي يُسلّط الضوء على عدد من قضايا المرأة، وتجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة في منتصف العشرينيات، شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.قد تحبين قراءة: نجمات حققن نجاحاً لافتاً بعد العمل بعيداً عن أزواجهن.. هل ستكون مي عمر من بينهن؟فيلم "" من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.وفي نفس السياق، انتهتمن تصوير فيلم ""، الذي تتقاسم بطولته مع محمد عبد الرحمن (توتا)، ويأتي من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، ومقرر طرحه في السينمات خلال صيف 2025، والعمل كوميديا اجتماعية تعود فيه ياسمين إلى الأدوار الخفيفة، وتؤدي دور أم شابة تتورط في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع زوجها؛ بسبب اختلاف أساليب التربية بينهما.يمكنك قراءة أيضاً: بعد رد أصالة المثير للجدل عن مايا دياب.. الأخيرة تُهاجمها وتهددهاكما تعاقدتعلى المشاركة في فيلم ثالث، تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو ""، بطولة الفنان أحمد السقا، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

أعمال سينمائية لـ ياسمين رئيس العام الماضي

قدمت العام الماضي فيلمين؛ الأول "" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس، وأحمد خالد صالح، وأسماء جلال، وسلوى محمد علي، وإنجي أبو السعود، والثاني"" الذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وحاتم صلاح، ومريم الجندي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».