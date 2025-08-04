مصطفى الكاشف يعيد تقديم زياد ظاظا والفيوم في أولى تجارِبه الإخراجية بكليب بتقف ليه

سحر الفيوم

تعاوُنٌ ثانٍ

مصطفى الكاشف في سطور

في أولى تجاربه الإخراجية، نجحفي تقديم كليب متميز ومختلف يحمل عنوان "بتقف ليه"؛ ليأتي متناغماً مع الشكل الجديد الذي يقدّمه المغني زياد ظاظا في أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان: "باليني".الكليب تم تصويره في بحيرة الفيوم، ويصفه الكاشف بأنه قصيدة بصرية حميمية في مكان، عادةً ما يتم تجاهله في وسائل الإعلام رغم واقعيته. مضيفاً: "أردت أن ألتقط لحظة تجمع بين الأزمنة، حب صامت، مسافة ثقافية".وقد حظي الكليب بإعجاب العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين أبدَوا سعادتهم باختيار مكان طبيعي، مثل بحيرة الفيوم، لا يحتوي على الكثير من التدخلات التجميلية مثل الشائع في الكليبات المصوّرة. وهو ما علّق عليه الكاشف بقوله: "إن اختيار الفيوم لتميُّزها كمكان، يملك شخصية بحدّ ذاتها من ألوان وحياة أهلها النابضة وما تملكه من طقوس وذكريات أجيال". وقال: "صوّرنا كلّ شيء بضوء طبيعي، وسْط السكان المحليين، وبأقل تدخُّل ممكن. الأطفال يسبحون ويضحكون في الخلفية، بينما يجلس زياد في صراع داخلي صامت؛ محاطاً بالبهجة، لكنه غيرُ قادر على التواصل مع الفتاة التي يتوق إليها".ويعَد الكليب ثانيَ تعاوُن بين مصطفى الكاشف وزياد ظاظا؛ حيث سبق أن عملا معاً في فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لـ مراد مصطفى، والذي شارك في قسم "نظرة ما"، بالدورة الـ78 من مهرجان "كان" السينمائي.يعَدمن أبرز مديري التصوير في الجيل الجديد من صناع السينما العرب؛ حيث حقق خلال سنوات قليلة إنجازات لافتة في السينما المستقلة والدولية.تألّق اسمه عالمياً بفيلم "قرية قرب الجنة"، أول فيلم صومالي يُعرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان"، والذي فاز من خلاله بعدة جوائز لأفضل تصوير في مهرجانات مرموقة مثل: قرطاج، وDiagonale والنمساوي للأفلام. كما فاز بجائزة هنري بركات للإسهام الفني من مهرجان القاهرة عن فيلم 19B، وشارك في مشاريع عُرضت في برلين وترايبيكا وكان وكليرمون فيران وغيرها.