كارول سماحة تدعم أنغام في وعكتها الصحية: أنتي قوية

كارول سماحة تتمنى الشفاء العاجل لـ أنغام

سكرين شوت من "ستوري" الخاص بحساب كارول سماحة على إنستغرام

تفاصيل دقيقة عن حالة أنغام الصحية

حفل غنائي

View this post on Instagram A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:13 مساءً - حرَصت النجمة اللبنانيةعلى دعم ومساندة الفنانة، بعد أزمتها الصحية التي تعرّضت لها مؤخراً، وأدّت إلى نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وجاء دعم كارول سماحة للفنانة أنغام مشحوناً بعبارات صادقة، كشفت عن عمق المحبة والتقدير الذي تُكنه لها؛ إذ قالت عبْر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة. بعرف قديش أنتي قوية. وقلبك كبير قد الفن يلي بتعطيه. بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي، وراجعة أقوى متل دايماً محبتي كبيرة إلك".تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها الإعلامي المصريفي بثٍّ مباشر سابق؛ حيث أكّد أنه قد تم استئصال ورم في البنكرياس؛ مؤكداً أنه "ورم حميد" ولا يشكّل خطراً على حياتها، وأنه لايزال جزءٌ ‏آخر باقٍ؛ حيث صرّح قائلاً: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكلّ اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جداً. وعاوز إنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أيّ حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكره أو بعده".‏وكشف أيضاً عن موعد عودةإلى مصر؛ قائلاً: "لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية. ولو حبوب، احتمال تيجي على طول، ‏واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف. ‏والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر، وهي كويسة جداً، ‏واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق".‏جدير بالذكر، أن الفنانةأحيت حفلاً غنائياً ناجحاً شهر يوليو الماضي، بالعاصمة اللبنانية "بيروت". كارول، التي خطفت الأنظار نحوها بإطلالة ذهبية أنيقة، ألهبت حماس محبيها وجمهورها بباقة من أجمل أغانيها التي طالما عشقها الجمهور، منها: "اسمعني، خليك بحالك، نسخة مني، إحساس، يا رب، فوضى، وحشاني بلادي، نفس، حبيب قلبي"، وغيرها من الأغاني.يمكنكِ قراءة أنغام تبكي بعد اتهامها بتدبير حملة الهجوم على شيرين: كفاية ظلم وأنا مش حسكتلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».