في يوم ميلاده.. كيف أثبت آيتاج شاشماز نفسه في الدراما التركية بسنوات قليلة؟

من المسرح المدرسي إلى النجومية

المواهب المتعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:13 مساءً - يحتفل النجم التركي الشاباليوم الموافق 4 أغسطس، بيوم ميلاده السابع والعشرين، فقد حقق في سنوات قليلة رغم صغر سِنه، نجاحات متتالية، واستطاع أن يحجز لنفسه مقعداً في الصفوف الأولى بين نجوم أتراك لديهم مسيرة فنية طويلة.ومنذ البداية، لم تكن رحلته عادية، فقد انطلق من مسرح المدرسة في مدينة مانيسا؛ ليصل إلى المسلسلات الدرامية وشاشة السينما، وأصبح نموذجاً للدراما التركية الحديثة.وُلدفي 4 أغسطس 1998 في مانيسا، بـ تركيا، وهو الأخ الأوسط بين ثلاثة إخوة، أكبرهم إسماعيل إيجه شاشماز الذي خاض مجال التمثيل أيضاً.بدأ شغفه بالفن في المدرسة الثانوية، ثم التحق بمسرح بلدية مانيسا قبل أن ينتقل إلى إسطنبول بحثاً عن الفرصة والاحتراف.في عام 2017، قدّم أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "Kötü Çocuk-الولد الشرير" بدور عُمر، إلى جانب عفراء ساراتش أوغلو، وتولغا ساريتاش، ومنه بدأت مسيرته السينمائية تتبلور.وبين عامي 2017- 2019، شاركفي المسلسل التركي الشهير"soz"، وجسّد دَور Feyzullah Altıparmak، وقد كان مسلسلاً عسكرياً تركياً حظي بأهمية كبيرة، وتم ترشيحه لجائزة إيمي الدولية؛ مما وضعه تحت المجهر كوجه واعد.أما بين عامي 2019- 2021؛ فقد شارك في المسلسل التركي Hekimoğlu، المستند إلى النسخة الأمريكية الناجحة House.وعام 2021، قاد أول تجرِبة بطولة مطلقة له في مسلسل Baht Oyunu، وشاركته البطولة الممثلة الصاعدة جيمري بايسل، وأظهرا كيمياء واضحة بينهما خلال المسلسل الرومانسي، والتي تطوّرت لعلاقة رومانسية خارج حياتهما الفنية.وأكمل مسيرته الناجحة في مسلسل شبابي مأخوذ عن Beverly Hills 90210 حمل اسم Darma Duman. وبعدها شارك في مسلسل درامي مستوحًى من المسلسل الكوري The Last Empress، والذي جسّد خلاله دَور شاب داخل علاقة حب متوترة، ويتعرض لمشاكل أسرية لا تنتهي.ودخلللعالمية بانضمامه إلى الموسم الثاني من مسلسل Another Self للنجمة توبا بويوكستون، والذي عُرض على منصة Netflix.وفي فبراير 2024، شارك في بطولة فيلم Hatıran Yeter؛ حيث جسّد شخصية شاب يعاني من إعاقات سمعية وتواصلية؛ مروراً بصدمة فقدان حب، وقد برع في توصيل المعاناة الإنسانية، وحظي بإشادة واسعة.إليكِ هذا الخبر أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًإلى جانب التمثيل، صرّحأكثر من مرة بأن عشقه للموسيقى لا يقل عن شغفه بالتمثيل، وأنه ينوي في السنوات القادمة أن يخصص له مساحة كبيرة في حياته، كما أنه أصدر أغنيتين من قبل: Barındığım Hikaye-2020 وVazgeçme-2022.