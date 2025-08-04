هبة القواس لـ الخليج 365 من مهرجان BIAF 2025: التكريم يعطي إحساساً بالدفء

تصوير وحوار : حسين برجي

أعده للنشر : محمد المعصراوي

التكريم يعطي إحساساً بالدفء

سبب عدم غنائها للراحل سعيد عقل

مهرجان BIAF 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:13 صباحاً - شاركت المؤلفة الموسيقيةفي فعاليات الدورة الـ 12 من(BIAF)، حيث حضرت أمس حفل توزيع الجوائز؛ وتم تكريمها ضمن شخصيات بارزة من لبنان والعالم العربي والدولي، في مجالات عدّة تشمل: الفن، الموسيقى، التمثيل، الإعلام، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية، وقصص النجاح الملهمة.وعلّقت المؤلفة الموسيقية هبة القواس، خلال لقاء خاص مع كاميرا ""، على هامش حفل توزيع الجوائز، وأكدت أن التكريم دائماً ما يعطي إحساساً بالدفء؛ لأن الفنان يشعر بأن إنجازاته، على مستوى الموسيقي والكتابة والصوت والموسيقى التأليفية، يتم تقديرها، وما يطغى في هذا الحدث أن التكريم جاء من بيروت؛ لأن كل حياتنا وعملنا أن نعمل لهذه المدينة، ونصل لإنجاز يضاف في تاريخها.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وتابعت: "صحيح أني تكرمت من المهرجان، ولكن إن شاء الله أوركسترا الشباب الغربي التي كانت موجودة في الحفل تعزف أول شرقي على المسرح، ونكون إحنا كمان عم نضيف لحظات الفرح ونحتفل بمستقبل هذا الشباب، والذي يبشّر بأن لبنان يظل مكمل".وحول غنائها لكثير من الشعراء اللبنانيين والعرب، وعدم غنائها للراحل سعيد عقل، الذي يتم تكريمه في هذه الدورة، قالت هبة القواس: "هذا السؤال لا أحبه كثيراً، لأني لا أمتلك إجابة عنه، إلا أن القدر هو سبب عدم غنائي للراحل، ولكن إن شاء الله تكون قريباً يأتي اليوم الذي أغني له، ولكن اليوم سأغني عن بيروت مع شاعرة سعودية اسمها الدانة، التي تؤكد بملامح عملها أن بيروت والمملكة بينهما ارتباط طوال الوقت.ويعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كل المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم؛ ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطاً الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّساً بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي، ووقع اختيار المهرجان على الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل لإهدائه هذه الدورة من المهرجان؛ تكريماً لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».