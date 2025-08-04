بجلسة تصوير بالأبيض والأسود.. أسماء جلال تحصد إعجاب الجمهور

أسماء جلال تخطف الأنظار بجلسة تصوير

تفاعل الجمهور مع الصور

انتعاشة فنية لأسماء جلال.. تظهر بأكثر من وجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:13 صباحاً - شاركت الفنانةجمهورها ومحبيها ومتابعيها؛ مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت من خلالها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرت الفنانة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صوراً من جلسة تصوير بالأبيض والأسود؛ أطلّت من خلالها بإطلالتيْ كاجوال؛ إحداهما بتيشيرت باللون الأسود، وأخرى بالأبيض مع بنطلون جينز، ونوّعت بين تسريحات الشعر؛ من الكعكة المرتفعة، وترك الشعر منسدلاً على كتفيْها، وعلّقت على الصور قائلة: "لحظات باللون الرمادي".وقد لاقت الصور تفاعلاً كبيراً من قبل محبي وجمهور، وأيضاً من زملائها الفنانين؛ الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، حيث قالت مريم الخشت: "قمر"، فيما علّقت مايان السيد: "جميلة"، وغيرها من تعليقات الجمهور التي جاءت كالتالي: "عسولة، ربنا يحميكِ يا قلبي، قمر أوي".اطلعوا على بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها.. أسماء جلال منقذة اللحظات الأخيرة فما القصة!تعيش الفنانةحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألقها في موسم دراما الماضي 2025 بمسلسل "أشغال شقة جداً"، حيث تطلّ على جمهورها على مستوى السينما بأكثر من وجه على مدار الشهور المقبلة من العام الحالي، حيث تُشارك في تجارب اجتماعية، وكوميدية، وحتى رومانسية، الأمر الذي سيجعلها في تحدٍّ كبير أمام تلك "الوجوه الفنية" المتنوعة.حيث تواصل تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان، وعدد آخر من الفنانين وهم: محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف. يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بينوآسر ياسين، حيث سبق وشاركا معاً في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي"، الذي ضم أيضاً صبا مبارك، أحمد داود، ريم مصطفى، ومحمد شاهين.وفي الموسم ذاته، تترقب النجمة، طرح فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2"، الذي يحمل شعار "لعب عيال" في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من موسم صيف 2025، ويُشاركها البطولة كلّ من:، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعدد آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني، وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.وتجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية منظمة حفلات، تكون على علاقة عاطفية قديمة بشخصية ظافر العابدين، بينما تؤدي سوسن بدر دور والدتها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.وفى السياق نفسه، تشاركفي بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني، وغادة عادل، ومصطفى غريب، وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني، ومتزوجة من مصطفى غريب.كما تستعدلاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.وتستعدلبدء تصوير فيلم خامس، بعنوان "وتر حساس" يجمعها بمطرب الراب "ويجز"، الذي يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، وتشارك في بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج علي العربي، ومقرر تصوير مشاهد الفيلم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.يمكنكم قراءة: تعمل بمتحف ومنظمة حفلات وزوجة مصطفى غريب.. أسماء جلال بأكثر من وجه في سينما صيف 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».