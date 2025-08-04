ميغان ماركل... هل تطوي سجل الأزمات في يوم ميلادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:13 صباحاً - فيما تُطفئ ميغان ماركل Meghan Markle شمعتها الرابعة والأربعين اليوم (4 أغسطس)، تبدو حياتها كحلقة درامية جديدة في مسلسل طويل من التقلّبات، جمعت بين الفشل الإعلامي والنجاح التجاري، وبين اللحظات الخاصة الدافئة والانتقادات العلنية اللاذعة.

"يوم ميلادك هو رأس سنتك الجديدة"، بهذه العبارة كانت والدتها، غلوريا، تذكّرها دائمًا بأن عيد الميلاد يمثل انطلاقة جديدة. ويبدو أن دوقة ساسكس في أمسّ الحاجة إلى تلك البداية هذا العام، بعد اثني عشر شهرًا من المدّ والجزر في مسيرتها الإعلامية وحياتها العائلية، على خلفية توتر العلاقات مع العائلة المالكة.

بينما تتحضر ميغان ماركل للاحتفال بالمناسبة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليها، الأمير آرتشي (6 سنوات) والأميرة ليليبيت (4 سنوات)، يُقال إن ميغان أمضت الأيام السابقة تستمتع بوقتها مع آرتشي، وسط أجواء عائلية هادئة في منزلهما بكاليفورنيا. وتشير مصادر مقربة إلى أن الاحتفال سيأخذ طابعًا عائليًا حميمًا، كما حدث العام الماضي حين نظّم لها الأمير هاري شواءً منزليًا خصيصًا بهذه المناسبة.

"مع الحب، ميغان"... حين لا يشفع الحب أمام ملل الجمهور

من أبرز محطات هذا العام كان إطلاق مسلسل ميغان الوثائقي على نتفليكس في مارس الماضي تحت عنوان With Love, Meghan. السلسلة، التي طمحت إلى إعادة تصور برامج أسلوب الحياة، مزجت بين وصفات الطعام وحوارات عفوية في المطبخ مع الأصدقاء. لكن الطموح لم يقابل نجاحًا جماهيريًا.

فقد تراجعت المشاهدات بسرعة، ووُصفت من بعض النقاد بأنها "باهتة" و"تمحورت حول الأنا"، رغم ظهورها لفترة وجيزة ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا على نتفليكس. وفي تقرير المنصة الصادر في يوليو، حلت السلسلة في المرتبة 383 بمجموع مشاهدات بلغ 5.3 مليون فقط خلال نصف العام الأول من 2025.

ورغم هذه الانتقادات، من المرتقب عرض الموسم الثاني لاحقًا هذا العام، وقد جرى تصويره بالتزامن مع الجزء الأول. وتشير التقارير إلى أن موسمًا ثالثًا قيد الإعداد أيضًا.

ظهور صوتي أول... و"أكثر الحوارات غير المحتملة" على تيك توك

في أبريل، سجّلت ميغان أول ظهور صوتي لها عبر بودكاست The Jamie Kern Lima Show، حيث تحدّثت بصراحة عن تجربتها كأم، وعلاقتها بالأمير هاري، بل وتأثرت خلال اللقاء حين قرأت رسالة من طفليها.

ورغم الطابع الشخصي للحوار، لم تحصد الحلقة التفاعل الإيجابي المنتظر. ووصفتها العديد من التعليقات على مواقع التواصل بأنها "أكثر الحوارات غير المحتملة على الإطلاق". وسرعان ما انتشرت مقاطع ساخرة على تيك توك تسخر من طريقة الحوار بين ميغان وجيمي، مع تقليد مبالغ في نبراتهما وردود فعلهما.

بين السخرية والنجاح... زجاجة تبيع أكثر من المحتوى

رغم موجات الجدل، لم تخلُ سنة ميغان من لحظات نجاح لافتة. ففي يوليو، أطلقت مشروبا جديدا عبر موقع علامتها التجارية As Ever، ونفدت الكمية المعروضة منه خلال دقائق معدودة. هذا النجاح التجاري يُظهر أن جمهورها لا يزال متابعًا لما تنتجه، حتى وإن تراجع تفاعله مع إطلالاتها الإعلامية.

حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء

خلال الأسابيع الماضية، شوهدت ميغان والأمير هاري برفقة طفلهما آرتشي على شاطئ Santa Claus في كاربنتيريا بولاية كاليفورنيا، حيث أفادت التقارير أنهما كانا يُعلّمانه ركوب الأمواج. ويأتي ذلك في إطار سعيهما لتوفير حياة طبيعية لأطفالهما، بعيدًا عن الضغوط الملكية والأضواء الإعلامية.

وقبل انتقالهما إلى مونتيسيتو، اعتاد الزوجان على قضاء أوقات مميزة في Frogmore Cottage، حيث كانت ميغان تطهو لهاري بنفسها. وقد أفادت تقارير سابقة أنها طلبت تخصيص مساحة صغيرة في حديقة المنزل لزراعة الخضراوات والأعشاب والفواكه، في انعكاس واضح لشغفها بالطهي وحبها للحياة البسيطة. وربما تمثّل تلك اللحظات الطبق الأهم في وصفة السعادة الخاصة بها.

هل تعود ميغان إلى المملكة المتحدة؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على نية ميغان العودة إلى بريطانيا. في المقابل، من المتوقع أن يسافر الأمير هاري في سبتمبر المقبل لحضور حفل توزيع جوائز WellChild. غير أن انضمام ميغان إليه يبدو غير مرجّح، في ظل ازدحام الأجندة الملكية وتزامن الحدث مع زيارة مرتقبة لشخصيات دولية، مما قد يصعّب تنسيق لقاء يجمع بين الأمير ووالده الملك تشارلز.

ورغم التوترات، ظهرت مؤشرات على إمكانية تحقيق تقارب بين الأب والابن، بعد لقاءات غير رسمية بين مساعدي الطرفين في لندن مؤخرًا. أما الزيارة التالية المحتملة لهاري إلى المملكة المتحدة فقد تكون لحضور زفاف ابن عمه بيتر فيليبس، الذي أعلن مؤخرًا خطوبته من هارييت سبيرلينغ، ومن المتوقع أن يوجّه الدعوة للزوجين لحضور مراسم الزفاف.

في عيدها الرابع والأربعين، وبين مشاعر الأمومة والحنين والتحدي، تقف ميغان ماركل عند مفترق طرق جديد. فهل تطوي صفحة عام حافل بالتناقضات لتبدأ عامًا جديدًا يحمل عنوانًا مختلفًا؟ الأيام كفيلة بالإجابة.

