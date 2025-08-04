هايدي كلوم تحتفل بذكرى زواجها السادسة: زوجي رجل محظوظ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:07 صباحاً - في مشهد رومانسي لا يخلو من البهجة والترف، احتفلت عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم Heidi Klum بذكرى زواجها السادسة من زوجها، توم كاوليتز Tom Kaulitz عازف الجيتار في فرقة Tokio Hotel، بطريقة احتفالية تعكس قوة الحب الذي يجمعهما رغم مرور السنوات والفارق العمري الكبير بينهما.

من السرية إلى العلن: زفافان وقصة حب واحدة

في الثالث من أغسطس الجاري، نشرت هايدي (52 عامًا) مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، توثّق لحظات من الاحتفال الذي أقيم في موقع ساحر يُعتقد أنه في Villa Eden بجزيرة سان بارتيليمي (سانت بارتس)، حيث تظهر برفقة زوجها (35 عامًا) وهما يحتفلان على طريقتهما الخاصة: في مسبح يطل على خليج مارغو ذو المياه التركوازية، مع استعراض الهدايا المتبادلة، والرقص على الشاطئ، وحتى لقطات لأقدامهما المتشابكة لمن يعشق تلك التفاصيل!

وكتبت في تعليقها على الصور: "6 سنوات زواج اليوم، أحبك يا تومي.

الزوجان يحتفلان بذكرى زواجهما الثاني، حيث تزوجا أولًا بشكل سري في لوس أنجلوس في فبراير 2019، ثم احتفلا بزفاف رسمي على يخت فاخر قبالة السواحل الإيطالية في أغسطس من نفس العام.

https://www.instagram.com/p/DM5YQz3xuZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM5YQz3xuZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏https://www.instagram.com/p/DM5YQz3xuZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‏

«اللحظة الفارقة»... حين اختارت الخروج بدلًا من البقاء في المنزل

لم تكن هايدي تخطط للقاء حب حياتها في تلك الليلة التي التقت فيها بتوم لأول مرة. فقد صرحت في مقابلة مع مجلة People: "كنت أرغب بالبقاء في المنزل... لكنني دفعت نفسي للخروج، وكانت تلك لحظة تغيير مصيري."

تلك "اللحظة الفارقة" أدت إلى علاقة لا تزال تنبض بالعاطفة والشغف بعد سبع سنوات من اللقاء الأول، وست سنوات من الزواج.

يمكنك الاضطلاع أيضاً على النجمات الـ5 الأكثر تحقيقاً للإيرادات في السينما العالمية

التحديات والماضي... وكيف منحها توم بداية جديدة

كانت هايدي قد خاضت تجربتين زواجيتين سابقتين، أولاهما مع مصفف الشعر الشهير ريك بيبينو، والثانية مع المغني البريطاني سيل، والد أبنائها الأربعة، واستمرت لسبع سنوات.

لكن مع توم، بدأت صفحة جديدة. تقول كلوم: "في البداية، كنت أُسقط تجاربي السابقة عليه. كنت أتساءل: 'هل هذا مؤشر خطر؟ هل هذا يشبه شيئًا حدث لي سابقًا؟'"

لكن توم واجهها بحزم: "لا تفعلي هذا بي. أنا لست هؤلاء الأشخاص. امنحيني فرصة عادلة."

بهذه الشفافية والوضوح، تجاوز الاثنان عبء الماضي، ونجحا في بناء علاقة متينة.

انتقادات فارق العمر؟ لا تعني لها شيئًا

رغم أن الفارق بينهما يبلغ 17 عامًا، إلا أن هايدي تؤكد أنها لا تلتفت لتعليقات الناس أو النقد: "عندما يُغلق باب بيتنا، لا أهتم بما يحدث خارجه."

وتضيف بثقة: "لقد تعلّمت من زوجي أشياء لم أكن أعرف أنني قادرة عليها."

الحياة الخاصة... رومانسية على طريقتهم

الزوجان يتقاسمان لحظات ممتعة، من تبادل الهدايا إلى رحلات التسوّق الخاصة. تكشف هايدي أن توم يحب رؤيتها تتأنق: "يعشق رؤيتي وأنا أخرج من غرفة الملابس بملابس مختلفة. يحب التنورة القصيرة، الكعب العالي، ويحبني عندما أتزيّن."

كما أنهما يحملان وشومًا متطابقة بأسماء بعضهما على الأصابع، وتمازحه قائلة: "وشمه يبدو أجمل... لذا فأنا فنانة التاتو الأفضل!"

وصفة الزواج الناجح: رسائل بخط اليد وعطلات مسروقة

هايدي تؤمن بأن سر بقاء العلاقة حيّة هو الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة: "نكتب رسائل بخط اليد، نسرق عطلات سريعة، ونخصّص وقتًا لبعضنا البعض — وهناك أيضًا أشياء لا يمكنني الإفصاح عنها."

لا أخجل من جسدي... وسأظل أركض وأنا مثيرة حتى في الخمسين

في خضم احتفالاتها الصيفية، من الواضح أن هايدي لا تنوي كبح جماح شخصيتها الجريئة أو التخفيف من حضورها اللافت. تقول: "أنا مؤيدة للبوتوكس! وأحب أن أستمع لتجارب الآخرين مع الجراحات التجميلية"

الجمال لا عمر له... والتغيير مرحّب به

بالنسبة لها، التقدّم في السن ليس نهاية بل بداية مرحلة جديدة: "أكثر فكرة مغلوطة عن سن الخمسين هي أنك تُصبح 'خارج السوق' — وهذا خطأ تمامًا. نحن ما زلنا على الرف، للكل أن يرى."

وتتابع: "لا تخجل من عمرك. الجمال يتغير... وأنا أحتضن هذا التغيير."

هايدي كلوم لم تعد فقط عارضة أزياء، بل أصبحت رمزًا للمرأة الحرة، الجريئة، والعاشقة للحياة — على طريقتها الخاصة، مع توم كاوليتز بجانبها، وحب لا يخضع لقواعد العمر أو التوقعات.

إليكِ خطوبة كيلي أوزبورن في حفل توديع فرقة والدها "بلاك ساباث"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».