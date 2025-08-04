الممثلة ليال ضو تنشر صورًا من حفل خطوبتها من زياد الرحباني وتعلق: رحيله قتلني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:05 صباحاً - نشرت الممثلة اللبنانية ليال ضو صورتين عبر حسابها على تيك توك جمعتاها بالفنان زياد الرحباني تعودان من حفل خطبتهما التي تمت منذ سنوات. وجاء نشرها لهاتين الصورتين بعد وفاة خطيبها الفنان زياد الرحباني، معبرّة عن حزنها العميق برحيله حيث قالت في أحد التعليقات على الصورة وردًا على متابعيها الذين كانوا يتحدثون معها عن علاقتها بالفنان الراحل"قتلني" أي أن خبر رحيله كان صادمًا لها وكأنه قتلها وسبّب لها حزنًا كبيرًا على خسارته. وعندما يتحدثون عن نساء مررن بحياة زياد الرحباني يؤتى على ذكر ثلاث نساء هنّ: زوجته السابقة دلال كرم والفنانة كارمن لبس والممثلة ليال ضو التي تمت خطبتها منذ سنوات من زياد الرحباني بوجود الأهل ولكن لم يتم النصيب وفق قول ليال.

خطوبة ليال ضو وزياد الرحباني



ظهرت ليال ضو وزياد الرحباني في إحدى الصورتين اللتين نشرتهما على حسابها على التيك توك وهما يتبادلان خاتمي الخطوبة ويضحكان سعيدين على أنغام الأغنية الرومانسية Love Story.

نشرت ليال ضو صورة عبر حسابها على تيك توك من حفل خطوبتها من زياد الرحباني

ونشرت صورة أخرى على وقع أغنية "سلملي عليه" لـ السيدة فيروز وقد ظهرا في الصورة وهما متعانقين حيث بدت ليال وهي تضحك سعيدة. ولكن هذه الخطوبة لم تتكلل بالزواج حيث تمّ لاحقًا الانفصال بينهما، وظلت تفاصيل قصة ارتباطهما وانفصالهما التي عاشاها في الظل بعيدًا عن الأضواء من دون تفاصيل معلنة حيث لم يتم الكشف عن أسباب انفصالهما. فهي عملت معه من قبل بأعماله الموسيقية وأيضًا من خلال مسرحية "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". وهناك معرفة تربط بين عائلتها وعائلة الفنان زياد الرحباني.

نشرت ليال ضو صورة عبر حسابها على تيك توك من حفل خطوبتها من زياد الرحباني-

ليال ضو حققت حضورًا بارزًا في المسرحيات والبرامج والمسلسلات

ليال ضو حاصلة على إجازة بالإعلام من الجامعة اللبنانية ولكنها لم تعمل بهذا المجال إنما اتجهت للتمثيل المسرحي والتلفزيوني والمشاركة بالبرامج الانتقادية السياسية الساخرة والكوميدية. كذلك قدمت برامج إذاعية من إعدادها وتقديمها وتعترف أنها تحب هذه التجربة. حققت نجومية ونجاحًا بأعمالها وحضورًا فنيًا بارزًا قبل أن تبتعد نوعًا ما عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة حتى أنها تعدّ قليلة الظهور باللقاءات الإعلامية. شاركت ليال ضو ببرامج تلفزيونية عدّة ومنها Slchi و"بسمات وطن" و"حرتقجي" و"قدح وجم" و"طق رير". كذلك عملت ليال ضو مع الفنان زياد الرحباني لمدة 10 سنوات تقريبًا بحفلاته الموسيقية والتسجيلات مع فرقته الموسيقية في الاستوديو الخاص به، وبمسرحيته "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". كذلك شاركت بمسرح الشانسونييه مع مارك قديح ومسرحية "هلق وقتها" مع جورج خباز. كذلك مثّلت ليال ضو في مسلسلي "ساعة بالإذاعة" مع جورج خباز و"الدنيا هيك".

الممثلة ليال ضو- الصورة من حسابها على تيك توك

لم يتم ذكر أسباب انفصالهما

جاء انفصال ليال ضو وزياد الرحباني بعيدًا عن الإعلام أو ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك وعدم زواجهما. كانت ليال قريبة من زياد جدًا. ثم انقطعت علاقتهما ومعرفتها عن أخباره في الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته. تذكر ليال ضو أنها التقت بالسيدة فيروز بحفل في دبي وأن هناك علاقة تاريخية قديمة بين العائلتين. فخالها الكاتب والشاعر أنسي الحاج كان مقربًا من السيدة فيروز. وتصف ليال زياد الرحباني أنه ليس فقط ملحنًا بارزًا إنما هو أهم موزع موسيقي في الشرق وتجد أن موسيقاه رائعة. وتعتبر أنه كان لديها الحظ بمرافقته في الاستديو الخاص به والتسجيل مع فرقته الموسيقية. تؤكد ليال ضو أنها معجبة بأعمال زياد الرحباني وعبقريته ولا تندم على شيء في حياتها. ولو أتيحت لها الفرصة للمشاركة بمسرحية لزياد الرحباني إذا أعيد تمثيلها من جديد فهي تختار مسرحية "شي فاشل" التي تحفظها بأكملها.

