من السجادة الحمراء لمهرجان بياف .. مساري يكشف لـ الخليج 365 أمنيته في عمل ديو مع هذه الفنانة!

تصوير وحوار : حسين برجي

أعده للنشر : مي علي

هذه الفنانة التي يتمنى مساري عمل ديو معها!

مساري يتحدث عن مشاعر الأبوة : شعرت كأني أُخلق لأول مرة

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - بدأ مساء اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس توافد النجوم إلىالذي يقام هذه السنة بدورته الـ 12 المهداة إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني."الخليج 365" واكبت فعاليات المهرجان والتقت مع الفنان اللبنانيوالذي عبّر عن فخره بتكريمه فيوفي وطنه لبنان، كما كشف عن أمنيته بتقديم ديو مع الفنانة عبير نعمة.التقت كاميرا "الخليج 365" قبل إنطلاق الحفل بالنجم اللبناني، والذي أعرب عن فخره الكبير وسعادته بتكريمه في وطنة لبنان، حيث قال : "أعتقد أن تكريمي في لبنان أكبر إنجاز في مسيرتي الفنية، تواجدي في بلدي وفي هذا الحفل شئ جميل وأفخر به وشرف لي".كما كشفعن الفنانة التي يتمنى عمل ديو معها، وخاصة بعد تقديمه ديو سابق مع المطربة مايا دياب، ليرد قائلًا : "أتمنى تقديم ديو مع عبير نعمة".كما تحدث مساري خلال اللقاء عن مشاعر الأبوة قائلًا : "أحلى شعور بالعالم، لأني كنت أعتقد أني استعملت قلبي بأكمله للحب والحياة والأهل والأصدقاء، لكن عندما يصبح عندك ولد أصبحت أشعر أني استعمل فقط ربع قلبي والباقي كله لابني، وشعرت كأني أُخلق من الأول وجديد".ويُعدّمحطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخمكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.