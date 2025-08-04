من مهرجان بياف .. مايا دياب تتحدث عن إصداء أغنية "حرمت أحبك" لوردة

حوار وتصوير : حسين برجي

أعده للنشر : مي علي

مايا دياب عن أغنية "حرمت أحبك" : عرفت أن أختار

من على السجادة الحمراء لمهرجان #بياف، النجمة #مايا_دياب تعبر عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية لأغنيتها "حرمت أحبك"، التي أعادت تقديمها بصوتها وتوزيع عصري، تكريمًا لإرث الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.@mayadiab @BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/mcED1qY98I — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

مايا دياب تعيد غناء "حرمت أحبك" لـ وردة

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - انطلقت مساء اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس السجادة الحمراء من فعاليات الدورة الثانية عشرة من، وقد التقت كاميرا "الخليج 365" بالفنانة اللبنانية، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بالإصداء الإيجابية لأغنية "حرمت أحبك" للفنانة الكبيرةتحدثتعن أصداء أغنيتها الأخيرة "حرمت أحبك" للفنانة القديرة الراحلة، مؤكدةً أنّ ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها من جمهورها في لبنان والخارج، ومن منسّقي الموسيقى العالميين الذين يختارون الأغنية في حفلاتهم، تُشكّل بالنسبة لها مؤشراً واضحاً على النجاح؛ حيث قالت : "راضية كثيرًا عن أصداء "حرمت أحبك"، والأغنية بتأخذ مداها حاليًا أكثر وأكثر".وتابعت دياب : "مبسوطة أن كل الموسيقيين العالمين بيلعبوا الأغنية بحفلاتهم، وسعيدة بمحبة الجيل الجديد للأغنية وذلك نظرًا لأستخدامنا نوع الموسيقى الأقرب لهم، وهي أغنية حلوة كثيرًا للست وردة الجزائرية، أعتقد عرفت جيدًا أن اختار".— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وقد تألقتبإطلالة ملفتة خلال الحفل، حيث ارتدت جامبسوت لامع باللونين الأبيض والأسود، بدون أكمام وتأخذ قصة الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل أسود طويل، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة مع غرة على جانبي وجهها، كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.وكانت المطربة اللبنانيةقد أطلقت أغنية "حرمت أحبك" من توزيع هادي شرارة، والتي أعادت فيها توزيع الأغنية الشهيرة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهي ليست المرة الأولى لمايا دياب التي تعيد فيها طرح أغاني تنتمي لمطربين معروفين، ومنهم أغنية "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب التي قدمها عام 1996، وقدمتهافي عام 2018 بمعاونة المغني مساري.يذكر أن أغنية "حرمت أحبك" طرحتها الراحلةفي عام 1993، وكانت من كلمات عمر بطيشة وألحان وتوزيع صلاح الشرنوبي.قد يعجبكم مايا دياب تتصدر التريند بسبب إطلالتها بالأسود مع حذاء "غلادياتور"في سياق آخر يُعدّمحطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخمكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»