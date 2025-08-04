من مهرجان بياف .. مايا دياب تتحدث عن إصداء أغنية "حرمت أحبك" لوردة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - انطلقت مساء اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس السجادة الحمراء من فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، وقد التقت كاميرا "الخليج 365" بالفنانة اللبنانية مايا دياب، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بالإصداء الإيجابية لأغنية "حرمت أحبك" للفنانة الكبيرة وردة.
حوار وتصوير : حسين برجي
وتابعت دياب : "مبسوطة أن كل الموسيقيين العالمين بيلعبوا الأغنية بحفلاتهم، وسعيدة بمحبة الجيل الجديد للأغنية وذلك نظرًا لأستخدامنا نوع الموسيقى الأقرب لهم، وهي أغنية حلوة كثيرًا للست وردة الجزائرية، أعتقد عرفت جيدًا أن اختار".
— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)
وقد تألقت مايا دياب بإطلالة ملفتة خلال الحفل، حيث ارتدت جامبسوت لامع باللونين الأبيض والأسود، بدون أكمام وتأخذ قصة الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل أسود طويل، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة مع غرة على جانبي وجهها، كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.
يذكر أن أغنية "حرمت أحبك" طرحتها الراحلة وردة الجزائرية في عام 1993، وكانت من كلمات عمر بطيشة وألحان وتوزيع صلاح الشرنوبي.
فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.
وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني
أعده للنشر : مي علي
من على السجادة الحمراء لمهرجان #بياف، النجمة #مايا_دياب تعبر عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية لأغنيتها "حرمت أحبك"، التي أعادت تقديمها بصوتها وتوزيع عصري، تكريمًا لإرث الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.
مايا دياب تعيد غناء "حرمت أحبك" لـ وردةوكانت المطربة اللبنانية مايا دياب قد أطلقت أغنية "حرمت أحبك" من توزيع هادي شرارة، والتي أعادت فيها توزيع الأغنية الشهيرة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهي ليست المرة الأولى لمايا دياب التي تعيد فيها طرح أغاني تنتمي لمطربين معروفين، ومنهم أغنية "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب التي قدمها عام 1996، وقدمتها مايا دياب في عام 2018 بمعاونة المغني مساري.
مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقةفي سياق آخر يُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.
