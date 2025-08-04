هذا الدور يتمنى محمد فراج تقديمه.. فما هو؟!

محمد فراج: "نفسي أقدم سير ذاتية لشخصيات تاريخية"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - كشف الفنانعن طموحه الكبير في تجسيد شخصيات تاريخية، مشيرًا إلى حبه الكبير للتاريخ والشخصيات التاريخية، ورغبته الشديدة في الدخول داخل مكنوناتهم، وذلك خلال استضافته في برنامج "لانا والنجوم" مع الإعلامية لانا الجندي المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية".أبدى النجم محمد فراج عن رغبته الشديدة في تجسيد سير ذاتية لشخصيات تاريخية، وذلك لحبه الشديد في التاريخ ورغبته في التعمق أكثر في تفاصيلهم، حيث قال : "أنا نفسي جدًا أقدم سير ذاتية لشخصيات تاريخية وذلك لحبي الشديد للتاريخ".وأكمل فراج كاشفًا عن الشخصيات التي يتمنى تجسيد سيرتها الذاتية ومن بينهم "عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، مصعب بن عمير، دكتور مصطفى مشرفة، جيفارا، محمود الخطيب"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشخصيات في تاريخنا على مختلف الأصعدة سواء إسلامية أو عسكرية أو عامة أو رياضية أتمنى تجسيد سيرهم والدخول في أعماق شخصياتهم.وخلال اللقاء تطرق للحديث عن صعوبة مهنة التمثيل، وإلى أي مدى مطلوب منه كفنان أن يعيش شخصية ومشاعرها سواء الحزينة أو السعيدة أو المعقدة، والتي من الممكن أن تكون بعيدة تمامًا عن شخصيته أو الحالة النفسية التي يعيشها هو كفنان حاليًا، واصفًا المهنة بأنها "مهلكة".كما كشف عن أصعب الأدوار التي أداها حيث قال : "دور "رجب الفرخ" في مسلسل "بدون ذكر أسماء" بحبه جدًا وتعبت فيه كثيرًا، "علي الروبي" في مسلسل "تحت السيطرة"، "على بحر" في مسلسل "أهو دا اللي صار"، "سوني" في مسلسل "هذا المساء"، "الشيخ مؤنس" في مسلسل "لعبة نيوتن" بحب الدور دا جدًا وواحشني".وأكمل فراج: "هلال" في فيلم "الممر"، "حسن" في فيلم "فوي فوي فوي" كان صعب جدًا لأني كنت بجسد شخصية من المفترض أنها بتمثل على اللي حواليها، فكنت بمثل إني بمثل".كما كشف خلال اللقاء عن نجوم الكوميديا المفضلين بالنسبة له، موضحًا أنهم كثيرين وذكر من بينهم محمد سعد تحديدًا فيلم "اللي بالي بالك" والراحل علاء ولي الدين، وعن أغنيته المفضلة والتي تحسن من مزاجه وموده؛ اختار فراج أغنية "كلمات" لماجدة الرومي موضحًا مدى حبه للحنها وروحانيته بالنسبة له، بالإضافة إلى حبه لأغنية "تملي في قلبي" لـ محمد فوزي، وجميع أغاني عبد الحليم حافظ.اطلعوا على "كتالوج": رحلة الشفاء بالحب... حوار خاص مع محمد فراج وعلي البيلي وريتال عبد العزيزفي سياق آخر يتصدر النجمترند وسائل التواصل الاجتماعي بسب دور "يوسف" في مسلسله "كتالوج" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف"، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجَّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمَّن نصائح حول تربية الأطفال؛ لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.مسلسل "كتالوج" بطولة: محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.