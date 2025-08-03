من على السجادة الحمراء لمهرجان بياف .. دانييلا رحمة تهدي هذه الأغنية لـ ناصيف زيتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 11:06 مساءً - بدأ مساء اليوم توافد النجوم إلى مهرجان بياف الذي يقام هذه السنة بدورته الـ 12 المهداة إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني. "الخليج 365" واكبت فعاليات المهرجان والتقت الفنانة دانييلا رحمة والتي عبرت عن سعادتها بالتواجد والتكريم.

حوار وتصوير : حسين برجي

أعدته للنشر : مي علي دانييلا رحمة: فخورة من قلبي بتكريمي وأهدي هذه الأغنية لزوجي! التقت كاميرا "الخليج 365" قبل إنطلاق الحفل بالنجمة اللبنانية دانييلا رحمة والتي أعربت عن سعادتها وفخرها بتكريمها في بيروت قائلة : "فخورة من قلبي إني برجع أشوف هذا المنظر والمهرجان من لبنان"، كما عبرت عن سعادتها بتواجدها مع زوجها المطرب السوري ناصيف زيتون في حفلاته وكان آخرها حفله بمهرجان قرطاج، وعن أكثر أغنية تحبها وتهديها له أوضحت أنها "بدي ياه". مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة ويُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.

فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.

وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني. هذه حقيقة حمل دانييلا رحمة ! في سياق آخر تصدر الثنائي دانييلا رحمة وناصيف زيتون ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحدث تقارير إعلامية مؤخرًا أن الفنانة حامل، وأن الزوجين النجمين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أقاما حفلًا سريًا بعيدًا عن الأضواء للكشف عن نوع الجنين الذي ينتظرانه اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. وأن الحفل جاء شبيهًا إلى حد كبير لحفل زواجهما الذي اقتصر أيضًا على الأهل والأصدقاء فقط بعيدًا عن الأضواء وتغطية وسائل الإعلام. في حين شاركا فيما بعد عبر حساباتهما على السوشيال ميديا صور حفل الزفاف. كما أنه تمّ حينها حفظ الهواتف الخليوية الخاصة بالمدعوين في خزائن خاصة خلال حفل الزفاف. وهذا الأمر يتردد من دون أي تأكيدات، أنه تكرر أيضًا للمرة الثانية في حفل الكشف عن نوع الجنين حيث طُلب من المدعوين عدم التقاط الصور حفاظًا على خصوصية الحفل. وتضيف هذه المعلومات التي ترددت من دون أن يؤكدها أو ينفيها كل من دانييلا وناصيف أنه تمّ خلال الحفل الكشف أن دانييلا حامل بصبي وستصبح أم الياس عما قريب وناصيف أبو الياس.

