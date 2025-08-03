محمود سعد: أنغام بتمر بألم عنيف لكن مفيش حاجة خطر

أنغام في محنة صحية

تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لـ أنغام

تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها محمود سعد في بث مباشر سابق حيث أكد بأنه قد تم استئصال لورم في البنكرياس مؤكدًا بإنه "ورم حميد" ولا يشكل خطرًا على حياتها وإنه لا يزال جزءٌ ‏آخر باقٍ، حيث صرَّح قائلًا: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في المانيا وبالتحديد في ميونخ.. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا وعاوز أنك تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكره أو بعده".‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 11:06 مساءً - تتعرض الفنانةلأزمة صحية صعبة، حيث كشف الإعلامي المصري- خلال بث مباشر له - عن معاناة أنغام من آلام ‏شديدة تستدعي بقاءها تحت الرعاية الطبية حتى نهاية الأسبوع الجاري.‏أكد محمود سعد، والذي يُعتبر أحد المقربين من أنغام، أنها محاطة بأحبابها ووجوهها المفضلة، وأنهم يقدمون لها كل الدعم في هذه الأوقات ‏الصعبة. كما أوضح أن الأطباء يتابعون حالتها عن كثب، وأنه على اتصال دائم بها للاطمئنان عليها مطالبًا فقط بالدعاء لها.ورغم خطورة الألم الذي تشعر به أنغام، طمأن محمود سعد الجميع بأن الوضع "ليس خطرًا"، وأن الإجراءات الطبية اللاحقة ستحدد ‏مسار تعافيها بعد انتهاء الفحوصات والمتابعة في المستشفى.‏يمكنك قراءة.. أنغام تكشف نتيجة فحص ورم البنكرياس وتبدأ خطوات التعافي.. إليكم التفاصيلوكشف أيضًا عن موعد عودة أنغام إلى مصر قائلًا: "لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية، ولو حبوب احتمال تيجي على طول، ‏واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف، ‏والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر، وهي كويسة جدًا، ‏واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق".‏