الدكتور ميشال ضاهر لـ الخليج 365: لهذا السبب اخترنا إهداء الدورة الـ 12 من مهرجان بياف للشاعر سعيد عقل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 09:59 مساءً - بدأ منذ قليل توافد النجوم إلى مهرجان بياف الذي يقام هذه السنة بدورته الـ 12 المهداة إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني. "الخليج 365" واكبت فعاليات المهرجان والتقت قبل انطلاق الحفل مؤسس ورئيس المهرجان الدكتور ميشال ضاهر للحديث عن بعض تفاصيل المهرجان الذي يجرى الآن في العاصمة اللبنانية، بيروت.

الدكتور ميشال ضاهر: "منذ عام ونحن نعمل على فكرة تكريم الشاعر والفيلسوف سعيد عقل"

عن سر اختيار دورة هذا العام لتكريم الشاعر والفيلسوف اللبناني سعيد عقل التقت "الخليج 365" قبل انطلاق الحفل مؤسس ورئيس المهرجان الدكتور ميشال ضاهر الذي رحّب بـ"الخليج 365" قائلًا: أهلًا بـ "الخليج 365". في الواقع، منذ عام ونحن نعمل على فكرة تكريم الشاعر والفيلسوف سعيد عقل ونعدّ لذلك. فعملاق مثل سعيد عقل لا يمكن أن نغفل عن تكريمه وليس فقط يجب أن يكون المهرجان مهدى له إنما شارع بأكمله". وعما يخبئه المهرجان من مفاجآت الليلة، أجاب الدكتور ميشال ضاهر بابتسامة:" فلنحضر المهرجان سويًا ونرى ما سيخبئه من مفاجآت".

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

ويُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.

فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.

وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.

فعاليات مهرجان BIAF النسخة الـ 12

تمتدّ فعاليات المهرجان على مدار يومين متتاليين، حيث انطلقت أمس 2 أغسطس مع حفل الافتتاح الذي تخلّله جلسة حوارية مع المكرّمين لهذا العام، تناولون فيها رحلتهم العمليّة وإنجازاتهم.

أمّا اليوم 3 أغسطس، فتتجه الأنظار إلى السجادة الحمراء الساعة 6:00 مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز عند الساعة 8:30 مساءً، مباشرة عبر 11 قناة تلفزيونية لبنانية وإقليمية.



مهرجان BIAF النسخة الماضية

بعد النجاح اللافت لدورة عام 2024، التي أُقيمت في الآثارات الرومانية في وسط العاصمة بيروت، وكرّمت 24 شخصية لبنانية مؤثرة تحت شعار "أنا لبناني"، ويواصل BIAF رسالته في تكريم أولئك الذين يساهمون في صنع عالم أفضل بالإبداع والشجاعة والرؤية.



