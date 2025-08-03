من مهرجان بياف 2025 ندى كوسا: أسعى لتشريف بلدي بالمحافل العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 09:59 مساءً - انطلقت مساء أمس السبت الموافق 2 أغسطس 2025 فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، من قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أجواء من الفخر والإبداع.

فيما بدأ منذ قليل توافد النجوم والشخصيات المبدعة من لبنان والوطن العربي على السجادة الحمراء، وقد التقت كاميرا "الخليج 365" مع ندى كوسا ملكة جمال لبنان التي عبرت عن سعادتها لتواجدها في المهرجان وسط هؤلاء النجوم والمبدعين.

فريق الفيديو:

حوار وتصوير: حسين برجي

أعدته للنشر: مي علي

ندى كوسا: هذه رسالتي للمشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان

تحدثت ندى كوسا خلال لقائها مع "الخليج 365" عن الدور الذي تؤديه في التعبير عن الصورة الذهنية للبنان خلال المحافل الدولية؛ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث قالت: "صورتنا دائماً حلوة مهما مرت البلد من ظروف، ودائماً أسعى لذكر اسمي بطريقة جيدة ومشرفة لبلدي في المحافل الدولية".

ومع بدء العد التنازلي لحفل ملكة جمال لبنان وجهت ندى كوسا رسالة لكل مشتركة قائلة: "مرحلة حلوة جداً، استمتعي بها وبكل مراحلها، ودائماً افخري بنفسك، ودائماً كوني عالية وارفعي اسم لبنان".

وقد أطلت ندى كوسا خلال الحفل بفستان أزرق سماوي بسيط ملتف حول رقبتها من تصميم طوني ورد، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها وتركت شعرها منسدلاً مع فرق وسطي بسيط.



فعاليات مهرجان BIAF النسخة الـ 12

تمتدّ فعاليات المهرجان على مدار يومين متتاليين، حيث انطلقت أمس 2 أغسطس مع حفل الافتتاح الذي يتخلّله جلسة حوارية مع المكرّمين لهذا العام، يتناولون فيها رحلتهم العمليّة وإنجازاتهم.

أمّا اليوم 3 أغسطس، فتتجه الأنظار إلى السجادة الحمراء الساعة 6:00 مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز عند الساعة 8:30 مساءً، مباشرة عبر 11 قناة تلفزيونية لبنانية وإقليمية.



