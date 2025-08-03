تقلا شمعون من مهرجان بياف لـ الخليج 365 : سعيدة بتكريمي هذا العام وهذا سبب غيابي عن الدراما اللبنانية

تقلا شمعون عن تكريمها : سعيدة ومسيرتي لم تنتهي بعد

ما هو سبب غياب تقلا شمعون عن الدراما اللبنانية!

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

فعاليات مهرجان BIAF النسخة الـ 12

مهرجان BIAF النسخة الماضية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 09:59 مساءً - انطلقت منذ قليل السجادة الحمراء من فعاليات الدورة الثانية عشرة من، وقد التقت كاميرا "الخليج 365" بالنجمة اللبنانية، والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمها اليوم وسط عدد من الشخصيات المبدعة في لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات.حوار وتصوير: حسين برجيأعدته للنشر : مي عليأعربتعن سعادتها لوجودها وسط المكرمين اليوم في المهرجان، حيث قالت : "أكيد كل تكريم هو مصدر سعادة للفنان، وأنا لا أحب أن يقف التكريم عند مسيرتي لأنها لم تنته بعد، وأن شاء الله هناك أعمال جديدة أقدمها؛ فحاليًا أنا أقدم مسلسل "سلمى" وهي شخصية جديدة، وكل الأعمال التي سأقدمها تباعًا تفسح المجال لمزيد من النجاحات والجوائز".وردًا على سبب غيابها هذه الفترة عن الدراما اللبنانية، أجابت شمعون : "هو الالتزام الكبير الذي يتطلبه المسلسل المشترك، لأنه مكون من 90 حلقة، ونحن نقدم أدوارًا رئيسية فمطلوب منا التواجد باستمرار، ولكن أنا الآن أقرأ الكثير من النصوص اللبنانية للاختيار بينها".وبمناسبة إهداء هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير، أوضحت شمعون إذا تم عمل فيلم عن قصة حياته، ستقدم هي دور الأم وذلك بحكم السن من وجهة نظرها، ولكن عن الأدوار الرئيسية في الفيلم قالت: "أفضل أن يتم اختيار الفنان الجدير بالدور ويناسبه، وأفرح كثيرًا إذا تم عمل هذا الفيلم حتى لو لم أشارك فيه، وذلك لوجود عمل يسلط الضوء على مبدعين من بلادنا ويحكي قصصًا من حكايتنا". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)ويُعدّمحطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.تمتدّ فعاليات المهرجان على مدار يومين متتاليين، حيث انطلقت أمس 2 أغسطس مع حفل الافتتاح الذي تخلّله جلسة حوارية مع المكرّمين لهذا العام، تناولوا فيها رحلتهم العمليّة وإنجازاتهم.أمّا اليوم 3 أغسطس، فتتجه الأنظار إلى السجادة الحمراء الساعة 6:00 مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز عند الساعة 8:30 مساءً، مباشرة عبر 11 قناة تلفزيونية لبنانية وإقليمية.بعد النجاح اللافت لدورة عام 2024، التي أُقيمت في الآثارات الرومانية في وسط العاصمة بيروت، وكرّمت 24 شخصية لبنانية مؤثرة تحت شعار "أنا لبناني"، ويواصل BIAF رسالته في تكريم أولئك الذين يساهمون في صنع عالم أفضل بالإبداع والشجاعة والرؤية.يمكنكم قراءة فنانات اكتسبن شهرة بعد سن الأربعين.. إحداهنّ غيرت مجال عملها من أجل الفن

