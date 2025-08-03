أحمد مالك يخوض تجربة سينمائية جديدة مع سلمى أبو ضيف.. إليكم التفاصيل

أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يجتمعان في "إيجي بست"

انتعاشة فنية لـ سلمى أبو ضيف

أحمد مالك يتألق في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 08:10 مساءً - يخوض الفنان الشابتجربة سينمائية جديدة، حيث بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "إيجي بست"، بمشاركة النجمةوهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وإنتاج ذا بلانت ستوديوز.كشف الحساب الرسمي لموقع "عرب وود" عن تفاصيل فيلم جديد يحمل اسم "إيجي بست" بطولة كل من أحمد مالك و؛ ومن المقرر أن يشهد العمل مفاجآت عدة، أبرزها انضمام مغني الراب الشهير مروان بابلو إلى فريق التمثيل في أول تجربة سينمائية له، كما يشارك الفنان محمد عبده، أحد مؤسسي فرقة "بلاك تيما"، ضمن أبطال الفيلم.من جهةٍ أخرى، تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف انتعاشة فنية كبيرة بعد الإجازة التي حصلت عليها خلال الأشهر الماضية نظراً لظروف زواجها وحملها وولادتها، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ15 حلقة تبدأ تصويره قريباً، ويأتي ذلك بعد أيام من تعاقدها على المشاركة في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود.وتخوضتجربة البطولة مجدداً في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "بنج كلي"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح الذي قدمت معه مسلسلها الأخير "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم دراما رمضان 2024، ومن المُقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.وفي السياق نفسه تستعدلبدء تصوير فيلم "إذما" الذي يجمعها بالفنان أحمد داود في السينما بعدما تعاونا في الدراما خلال مسلسل "زينهم" العام قبل الماضي، والفيلم مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً وسيناريست.كما تتعاونمع الروائي والسيناريست محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.اطلعوا على.. ما سر اختيار سلمى أبو ضيف اسم "صوفيا" لابنتها؟ اعرفوا الإجابةأمافقد تألق خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال شخصية "ولعة" في مسلسل "ولاد الشمس"؛ والذي شاركه في بطولته طه دسوقي بدور "مفتاح"؛ وهما يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يجسد شخصية "بابا ماجد"، ويمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.محمود حميدة، يجبر "ولعة" و"مفتاح" على أن يعملا لصوصاً لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات كون كل منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.