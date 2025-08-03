الأمير هاري يئس من محاولات المصالحة مع الملك تشارلز.. هل ترمم العائلة المالكة صدعها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 07:03 مساءً - في ظل توترات عائلية لم تهدأ منذ سنوات، يسعى الأمير هاري بجدية إلى رأب الصدع العميق مع والده الملك تشارلز، في خطوة تعكس رغبته الحقيقية في استعادة الروابط العائلية المفقودة. وبين مساعٍ للمصالحة وتاريخ من الخلافات، تظل استجابة العائلة المالكة، وخاصة الملك تشارلز والأمير ويليام، حذرة ومُحمّلة بالمخاوف من تكرار "أخطاء الماضي".

محاولات متكررة للمصالحة.. والملك تشارلز حذِرْ للغاية

أفادت تقارير ملكية من مصادر مقربة أن الأمير هاري، دوق ساسكس البالغ من العمر 40 عاماً، يسعى بجدية لإصلاح علاقته المتوترة مع والده الملك تشارلز. وقد عُقدت مؤخراً اجتماعات بين مساعدي الأمير هاري وفريق مقرب من القصر الملكي في لندن، في محاولة لإعادة بناء الجسور.

رغم هذه المبادرات، لم يتم الرد على مكالمات هاري المتكررة لوالده، ما يعكس حجم الفجوة العاطفية التي حدثت داخل العائلة المالكة البريطانية.

الخبيرة الملكية هيلاري فوردويتش، في تصريحاتها لقناة فوكس نيوز، وصفت هاري بأنه "في حالة يأس حقيقية"، في سعيه لاستعادة علاقته بوالده. وأوضحت أن الملك تشارلز بات أكثر تحفظاً من أي وقت مضى، نتيجة ما وصفته بـ"سلسلة من الخيانات" تعرض لها من قبل ابنه الأصغر، وما تم تسريبه من تفاصيل خاصة عن العائلة.

وتابعت: "الملك يُعاني من صدمة نفسية حقيقية، وهو قلق من مزيد من التسريبات التي قد تخرج من أي لقاءات خاصة مستقبلاً".

الأمير ويليام.. حاجز آخر أمام العودة

بعيداً عن حذر الملك، قالت هيلاري إن عقبة أخرى تأتي في وجه المصالحة، وهي موقف الأمير ويليام، ولي العهد. ويُقال إن ويليام، البالغ من العمر 43 عاماً، لا يرى في أي مصالحة سوى خطر جديد، ويعتبر أن عودة هاري إلى العائلة المالكة بمثابة "خطأ استراتيجي جسيم".

كما أن مستشاري ولي العهد يشاركونه هذا الرأي، إذ يعتبرون أن أي تقارب مع هاري قد يُعيد فتح ملفات الماضي، ويزعزع استقرار المؤسسة الملكية.

بداية الخلاف الملكي

بدأت التوترات حين قرر هاري وزوجته ميغان ماركل في عام 2020 التنحي عن أدوارهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، والانتقال إلى كاليفورنيا. هذا القرار المفاجئ كان بداية سلسلة من الانقسامات، وصلت ذروتها بإصدار هاري مذكراته "Spare" في 2023، والتي كشف فيها تفاصيل عائلية حساسة، أعقبتها سلسلة من اللقاءات الإعلامية والفيلم الوثائقي "Harry & Meghan" الذي عُرض عبر نتفليكس.

عرض الأمير هاري مشاركة جدوله الخاص مع العائلة المالكة البريطانية

ويذكر أن، قد طرح منذ أيام فكرة إتاحة مواعيد ارتباطاته الرسمية والخاصة لدوائر القصر الملكي، بهدف منع تضارب الأحداث وتسهيل ترتيب لقاءات مستقبلية محتملة، خاصة مع والده الملك تشارلز.

الخطوة قُدّمت كذلك إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، رغم التوتر العلني الذي ساد العلاقة بينهم في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما ورد، جاء هذا العرض بعد واقعة تداخل محرجة حدثت مؤخراً خلال زيارة الأمير هاري إلى أنغولا ضمن أعماله الخيرية مع مؤسسة HALO Trust، حيث تصادف التوقيت مع إصدار صور يوم ميلاد الملكة كاميلا الـ78، ما تسبب في تضارب إعلامي أثار استياء القصر.

وصرّح مصدر مقرب بأن "هاري يتبنى الآن طريقة تفكير جديدة، وأصبح يركز على حلّ الخلافات بدلاً من تأجيجها"، لكنّه في الوقت ذاته يصرّ على استقلاليته، ويرفض الخضوع الكامل لقواعد المؤسسة الملكية.

رغم محاولة هاري الحثيثة لمدّ يد السلام، أفادت الصحف البريطانية أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن أي لقاء وشيك بين الطرفين. وفي الوقت ذاته، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي قصر باكنغهام، مما يُبقي الأبواب مفتوحة على احتمالات متعددة خلال الأشهر القادمة.



