تمهيداً لطرحه عالمياً.. محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد أسد بصور جديدة 

محمد رمضان يُلهب حماس جمهوره بصور من كواليس فيلمه الجديد "أسد"

قصة فيلم "أسد"

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

أزمة حفل الساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 07:03 مساءً - حمَّس الفنانمحبيه وجمهوره، لأحدث أفلامه والتي تحمل اسم "أسد"، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة من كواليس العمل عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".وظهر "رمضان" في أكثر من مشهد في الصورة التي نشرها، إذ ظهر في إحداها برفقة الفنانة رزان جمّال، التي تُشاركه بطولة العمل، وهما يجلسان على "مركب" يبحر بهما في نهر كبير، وأخرى ظهر بمفرده وهو ممسكاً شعلة من النار، وأخرى وهو يظهر على ظهر حصان، وجاء التعليق الذي أرفقه بالصور، كاشفاً عن وجود قصة حب تجمعهما، إذ كتب قائلاً: "يولد الحب حيث تكسر السلاسل.. أسد قريباً في دور السينما العالمية".يُعد فيلم "أسد" من الأفلام التي تعتمد قصتها على الحقب الزمنية القديمة، بطولة محمد رمضان وإخراج محمد دياب، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.ويُسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبدالحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزئيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.يُعد آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.جدير بالذكر، أن حفل الفنان، والذي أُقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، جرى فيه حادث مأساوي، وذلك بعد انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، أدّى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني المسؤول عن المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين بجروح وكدمات، مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بين الحضور.ومن خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نعى الفنان محمد رمضان بحزن شديد، الشاب "حسام" أحد العاملين بالألعاب النارية، والذي تُوفي إثر الحادث؛ حيث قال من خلال مقطع فيديو: "أقدم التعازي لأهل حسام، ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه وأصحابه وأهله، ويشفي المصابين".وأكمل رمضان قائلاً: "ولما شوفت الحدث وقفت الحفلة على طول واتعاملت زي أي إنسان، نزلت مع الناس وساعدت في نقلهم للإسعاف، وحاولت تهدئة الجمهور علشان أثناء خروجهم ميحصلش أي تكدس أو أي حوادث تاني".

