أصالة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها شام.. والأخيرة ترد عليها: بعشق الأرض اللي بتمشي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 07:03 مساءً - كلمات مليئة بالحب ومؤثرة وجهتها الفنانة أصالة لابنتها شام الذهبي احتفالاً بيوم ميلادها، معبرة من خلالها عن مدى حبها العميق لها وأهمية وجودها في حياتها، وواصفة إياها بأنها "صاحبة الفضل وهدية ربي اللي أكرمني فيكي".
وأكملت أصالة : "ياصاحبة الفضل اللي لو عشت ألف حياة مابردّ لك جزء من حنانك اللي فاق حناني ومسؤوليتك اللي فازت على مسؤوليتي، ياأماني ياهدية ربّي اللي أكرمني فيكي لتكوني أمّه من مليون بنت".
وتابعت أصالة : "كل سنة وانتِ سالمة ياروحي، الله يحفظ لنا ياكي ويبعد عنك كل شر ويقرّب منّك كلّ خير، ياكلّ الخير ياكلّ السعادة، ياكلّ الجمال ياحلم كبير تحقق فيكي سنينك الجايه يارب تكون بحلاوة قلبك وروحك وأخلاقك وطموحك وعطائك إلنا كلنا نحنا عيلتك اللي أنتِ قبلي حتّى إلك أعظم الأفضال، الله يخليلي ياكي ياصاحبة العيد ياملاكي".
لترد عليها شام الذهبي من خلال خاصية التعليقات قائلة : " انت الدنيا كلها! حبي الك ماله وصف لأن هو تراكم أنواع حب كثيرة ومختلفة: حب البنت لأمها، والأم لبنتها، والأخت والصديقة والفان المجنونة بكل حرف بيطلع منك .. بعشق الأرض اللي بتمشي عليها".
وكان اللافت في صورة شام التي نشرتها لها أصالة، هي ظهورها بأحدث إطلالة لها خلال حفلها الأخير في ختام مهرجان جرش، حيث حرصت شام كعادتها على التواجد في الحفل لدعم ومساندة والدتها من جهة، والاستمتاع لأغانيها الرائعة وصوتها من جهة أخرى.
وظهرت شام خلال الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وتي شيرت باللون الأسود مطبوع عليه اسم أغنية أصالة "كلام فارغ" من أحدث ألبوماتها التي طرحتها مؤخراً.
وقد رافقها في الحفل أبناؤها شام و خالد الذهبي والتوأم "علي وآدم"، والذين حرصوا على دعم والدتهم ومساندتها خلال الحفل، مما أضفى على الأمسية طابعاً عائلياً حميماً، زاد من دفء الأجواء وأقربها من الجمهور الذي طالما أحبّها وتعلّق بصوتها.
واللافت في الأمر أنهم ظهروا بإطلالات موحدة، حيث ارتدوا "تي شيرتات" مطبوعاً عليها أسماء أغاني أصالة من ألبومها الجديد.
وقدّمت أصالة خلال الحفل باقة من أنجح أغانيها التي لطالما شكّلت جزءاً من وجدان المستمعين العرب، منها: عليم الله، قد الحروف، آسفة، أكتر من اللي أنا بحلم بيه، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث ردد الجمهور الكلمات بحماسة شديدة كأنها نشيد جمعي.
ولم تغب الروح الوطنية عن السهرة، حيث غنّت أصالة للأردن أوبريت "بالعالي يا الأردن بالعالي"، الذي كانت قد أطلقته العام الماضي إلى جانب نجوم الطرب العربي: عمر العبداللات، ماجد المهندس، وحسين الجسمي، لتُعيد إشعال حماس الجمهور من جديد.
من جرش إلى العلمين الجديدة
وفي سياق فني متصل، تستعد أصالة لإحياء حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، يوم السبت 7 أغسطس، حيث طُرحت التذاكر رسمياً عبر منصة "تذكرتي"، وسط إقبال جماهيري واسع، ما يعكس مكانة أصالة في قلوب جمهورها العربي.
تميّزت الأغنية بلحنها الشجي وكلماتها المعبرة عن مشاعر الفقد والاشتياق، وقدّمتها أصالة بإحساسها المعروف الذي يلامس الوجدان ويعبر عن صدق التجربة الإنسانية، مما عزز مكانة الألبوم بين الإصدارات الغنائية لهذا العام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
تفاعل الجمهور مع منشور أصالةوقد تفاعل جمهور ومحبو الفنانة أصالة وابنتها مع المنشور، معربين عن إعجابهم الكبير بالعلاقة القوية التي تربط أصالة بابنتها، والتي لطالما ظهرت في مختلف المناسبات العامة والخاصة.
أصالة تختتم مهرجان جرش بليلة استثنائيةوكانت النجمة السورية أصالة نصري قد اختتمت فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحفل جماهيري حاشد أقيم مساء السبت 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، لتعود إلى هذا الحدث الثقافي الكبير بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، وسط حضور ضخم ملأ جنبات المدرجات وهزّ أرجاء المكان بالطرب والحماس.
من جرش إلى العلمين الجديدة
وفي سياق فني متصل، تستعد أصالة لإحياء حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، يوم السبت 7 أغسطس، حيث طُرحت التذاكر رسمياً عبر منصة "تذكرتي"، وسط إقبال جماهيري واسع، ما يعكس مكانة أصالة في قلوب جمهورها العربي.
"ضريبة البعد".. ألبوم يحقّق النجاح الكبيروتواكب هذه الحفلات النجاحات التي يحققها ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها، وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.
