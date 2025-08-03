بعد انفصال لسنوات.. النجم إسماعيل حاجي أوغلو يعود لزوجته دويغو كوماركي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 07:03 مساءً - في مشهد يُعيد الأمل في فرص الحب الثانية، أعلن النجم التركي الشهير إسماعيل حاجي أوغلو زواجه مجدداً من طليقته الممثلة دويغو كوماركي، بعد انفصال دام سنوات وتخللته قصة حب أخرى وانعطافات درامية لم تمر مرور الكرام على الصحافة التركية والجمهور.

الزفاف الثاني.. على ضفاف البوسفور

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında ayrıldığı Duygu Kumarki ile yeniden evlendi. pic.twitter.com/k1rGMR6if7 — Onedio (@onediocom) August 2, 2025

انفصال وعودة.. قصة حب إسماعيل ودويغو

View this post on Instagram A post shared by Duygu Kaya (@duygukumarkihacioglu)

نجم برز في سماء الدراما التركية

— Onedio (@onediocom)وفي خطوة فاجأت الجميع، أعلنأنهما عقدا قرانهما مجدداً؛ ليعودا إلى بعضهما بعضاً بوصفهما زوجين للمرة الثانية. وأقام الثنائي حفل زفاف بسيطاً يقتصر عليهما فقط، وارتدت دويغو فستان زفاف في حين ارتدى أوغلو بدلة سوداء، وذلك في أجواء رومانسية على متن قارب وسط مياه مضيق البوسفور، المكان الذي يرمز كثيراً في الثقافة التركية إلى البدايات الجديدة وقصص الحب التي لا تموت.بدأت قصةفي عام 2016 حين تُوِّج حبهما بالزواج، وأنجبا ابنة تُدعى "يمين"، التي زادت بوجودها رابط الحب القوي بين الثنائي، لكن وبعد أربع سنوات من الزواج، وتحديداً في عام 2020، أعلن الثنائي انفصالهما رسمياً، إثر خلافات شديدة لم يتمكنا من تجاوزها في ذلك الوقت.في أعقاب الانفصال، ارتبطبعلاقة عاطفية مع الممثلة، في علاقة أثارت اهتمام المتابعين، لكنها لم تُكلَّل بالاستمرار طويلاً.في الوقت ذاته، ظل اسممرتبطاً بـنظراً للحب السابق القوي بينهما، وأيضاً لوجود ابنة تجمعهما، حتى عادت المفاجأة الكبرى للجمهور حين ظهرت مؤشرات على عودة المياه لمجاريها بينهما منذ شهور. ويبدو أن الثنائي، الذي بدا كأنه طوى صفحة الماضي، قرر أن يمنح حبه فرصة جديدة.إليكِ هذ الخبر: عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية.. ما القصة؟إسماعيل حاجي أوغلو يُعَدُّ من أبرز نجوم الدراما التركية، وحقق شهرة واسعة من خلال أدواره المتنوعة والمميزة على مدار السنوات.

لم يلمع اسم أوغلو في سماء الفن التركي مصادفة، بل بفضل مسيرة حافلة بالأدوار المركبة والناجحة. وقد شارك في أعمال درامية وسينمائية حققت جماهيرية واسعة، أبرزها مسلسل "حب بلا وعي" ومسلسل "لا تبكِ يا إسطنبول" و"السجين".



