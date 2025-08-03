فادي السيد ينضم إلى النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

قصة وأبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر"

عمل درامي آخر

أحدث المشاركات الدرامية لـ فادي السيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 07:03 مساءً - انضم المصري البريطاني الصاعدإلى أبطال مسلسلبطولة النجم ياسر جلال، الذي بدأ تصويره مؤخراً استعداداً لعرضه خارج السباق الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية.مسلسل "للعدالة وجه آخر" مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تلفزيوني يؤديها النجم ياسر جلال، الذي يفتح ملفاً شائكاً يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية. وفي خضم محاولاته لكشف هذه الشبكات الإجرامية، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع رجال أعمال نافذين، يحاولون إسكات صوته بأي ثمن.ويشاركفي بطولة "للعدالة وجه آخر" مع النجم ياسر جلال والنجمة أروى جودة، بالإضافة إلى: محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل وأمجد الحجار. والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.يمكنك قراءة: لغز جريمة قتل محور أحداث مسلسل للعدالة وجه آخريأتي هذا بالتزامن مع بدء تصوير مسلسل "" الذي يجسد فيه فادي دور البطولة استعداداً لعرضه قريباً على منصة Watch It ضمن قائمة أعمالها الأصلية بالمشاركة مع شركة AF Production؛ ليُعَدَّ المسلسل بذلك أولى تجارب فادي التلفزيونية بمصر.مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وبطولة: فادي السيد، ليلى أحمد زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، وعلاء عرفة.أحدث أعمالتجسيده لشخصية "فاز" في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London، التي بدأها في الجزء الثاني من المسلسل نفسه، وهو إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios وAMC Networks وPulse Films، ويشارك فادي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.سبقته مشاركته في بطولة مسلسل الكوميديا السوداء Kaos الذي بدأ يُعرض على منصة نتفليكس، والجزء الثالث من مسلسل Industry.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».