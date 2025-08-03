عبد المجيد عبد الله بيوم ميلاده.. فنان عشقه جمهوره وقدَّم فناً مختلفاً عبر مسيرته الحافلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 05:14 مساءً - يصادف اليوم 3 من أغسطس يوم ميلاد الفنان عبد المجيد عبد الله الذي استطاع أن يحقق خلال مسيرته نجاحاتٍ فنية هائلة، بصوته الجميل المميز الذي لا يمل منه جمهوره، وقدَّم بأغانيه الطرب الأصيل، واستطاع أن يحتفظ بجماهير غفيرة من الجيلين القديم والحديث.

وشارك حساب روتانا موسيقا فيديو للفنان وتمنى له عاماً جديداً، وهنَّأه كما هنَّأ جمهوره بيوم ميلاده، ونشر فيديو له تضمن لقطات من حفلاته ومسيرته وكتب: "أغانيك قصص وأسرار خاصة بعشاقك، من روتانا وكل محبيك ‏للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، كل عام وأنت بخير".

الفنان عبد المجيد عبد الله في سطور

تمكن عبد المجيد عبد الله خلال مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات أن يكوِّن قاعدة جماهيرية كبيرة بالسعودية ودول الخليج، وحتى الوطن العربي، بصوته الجميل الذي لا يشبه أحداً وانتقاءاته المميزة.

دخل عبد المجيد عبد الله عالم الفن بعمر صغير بحفل أقامه نادي الاتحاد السعودي، وكان عمره وقتها 13 عاماً، وفي بداية الثمانينيات، أصدر ألبوم "سيد أهلي"، و"ظل الهدب"، و"تخيل"، و"بنت بلدي"، و"يا الله اليوم"، و"انتظروني"، و"رسالة حب"، ومن ثم غنَّى ألبوم "ارجع بالسلامة"، ثم أطلق ألبوم "آن الأوان" وألبوم "رد السلام". أما في التسعينيات؛ فقدَّم ألبوم "بعاتب"، "ألف ليلة وليلة"، "عندك خبر"، "حبيبي"، "أنت تستاهل"، "الوعد"، "لا ترحلي"، "رهيب"، "روحي تحبك" "رايق"، "يا طيب القلب"، "غالي"، "أنت العزيز".

بعدها أصدر ألبومات عديدة، كان منها ألبوم "أعز الليالي"، "ليالينا"، "الحب الجديد"، "إنسان أكثر"، "مليون خاطر"، "حلم"، "الخطايا العشر"، "اسمعني" وغيرها من الأالبومات .

أعمال منفردة لعبد المجيد عبد الله

كما قدَّم عبد المجيد عبد الله عدداً من الأعمال المنفردة، كان منها لحن أغنية "أعجبك" للفنان أصيل أبو بكر، كما غنَّى في العام الذي يليه بـ"أتبعك"، وقدم أغنية مسلسل "يوم آخر"، ثم أغنية مسلسل "بعد الشتات"، و"الحب الأول"، "القوس قوسك"، "خلص حنانك"، "حبيبي اللي سكن بالعين"، "خطاك"، و"تناقض"، و"تكبر"، و"هلا بش"، و"ذنب مين".

بعدها قدَّم دويتو "حبي الأول" مع راشد الماجد، ودويتو "مرت سنة" مع محمد عبده.

كما طرح عدداً من الأغاني كان منها "خاتم سليمان"، "الله يرحم غلاك"، "قامت الساعة"، "الموت الأحمر"، "مجنون صاحي"، "ذكراك"، "يا عيونه"، "خايف أحبك"، "من مثلك"، "عايش سعيد"، "حن الغريب"، "ما كان هذا حب"، "حلاك"، "جردت سيفك"، "عالم موازي".

كما أحيا العديد من الحفلات بدول الخليج والدول العربية.

ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الحفلات

وابتعد الفنان عبد المجيد عبد الله عن الحفلات الغنائية لفترة ما يقارب 5 أعوام؛ وذلك بسبب مشكلة كان يعاني فيها من الأذن الوسطى.

عودة عبد المجيد بموسم الرياض

وبخطوة مفاجأة وبعد غياب 5 أعوام عاد عبد المجيد بحفل التريو في موسم الرياض، وتغنى بأغنيتين، وبعد شهر تقريباً من حفل العودة أقام حفلتين مُتتاليتين في موسم الرياض على مسرح محمد عبده بعنوان "ليلة عبد المجيد"، ونفدت تذاكر الحفلتين منذ طرحها.

بعدها توالت حفلاته في دبي والكويت، والبحرين.

إلغاء حفل عبد المجيد عبد الله

وقبل إقامة حفلة بفعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ"يوم التأسيس السعودي 2025"، تعرَّض الفنان عبد المجيد لوعكة صحية مفاجئة؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع التزاماته الفنية.

حفل قادم لعبد المجيد عبد الله بالكويت

واستعاد نشاطه الفنان عبد المجيد عبد الله من جديد؛ حيث يستعد لإحياء حفل في دولة الكويت وذلك في 25 من سبتمبر 2025، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني؛ فسيكون لروتانا.

سالم الهندي وعبد المجيد عبدالله -الصورة من حساب روتانا لايف على منصة اكس

