طوق أول مسرحية سعودية تعرض في تاريخ مهرجان فرينج الدولي بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - يستعد فريق مسرحية "طوق " لتقديم عروضها ضمن فعاليات مهرجان "فرينج" العالمي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، والتي بدأت من 1 أغسطس2025 وتستمر حتى تاريخ 5 من الشهر ذاته، و تعد هذه المسرحية هي أول مسرحية سعودية تعرض في تاريخ هذا المهرجان الدولي.
وتأتي مسرحية "طوق" بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، في محطة جديدة تُضاف إلى مسار الحضور الثقافي السعودي المتنامي على الساحة المسرحية الدولية.
وكانت الفنانة فاطمة الجشي قد نشرت عبر ستوري الإنستغرام الخاص بها عن مشاركة مسرحية "طوق" كأول مسرحية سعودية تعرض في تاريخ مهرجان فرينج الدولي بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة" وعلقت وكتبت "شكراً".
المسرحية من إخراج فهد الدوسري، ومن بطولة الفنان أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب.
ويُعرض العمل ضمن برنامج "ستار" التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية، والهادف إلى دعم الإنتاج المسرحي المحلي وتحفيز المواهب السعودية الشابة.
وتأتي مشاركه المملكة العربية السعودية في هذا المهرجان العالمي من خلال مسرحية "طوق" التزامها المستمر بدعم الفنون، وتقديم الرؤية السعودية الثقافية الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتطوّر، وتُبرز الطاقة الإبداعية للمواهب السعودية على أهم المنصات العالمية.
مهرجان فرينج الدولي بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرةوتأتي هذه المسرحية ضمن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في هذا المهرجان الدولي الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً، ويُقام هذا العام تحت شعار "Voices of the World Stage" احتفاءً بالتنوع الثقافي، حيث يجمع 3350 عرضاً فنياً يقدّمها 2000 فنان دولي من 256 دولة من مختلف أنحاء العالم.
مسرحية "طوق"مسرحية "طوق" تدور أحداثها في مكتب كئيب، حيث يقضي الموظفون أيامهم كأنهم على وضعية التشغيل الآلي. في أحد الأيام، يفقد "فوزي"، رئيس القسم، أعصابه فجأة، ويقف على الطاولة ليكسر الصمت بانفجار بائس يتساءل فيه عن جدوى هذه الحياة المتكررة، لكن لا شيء يتغير، يعود الزمن إلى بدايته، تتكرر الأحاديث نفسها، ويعود الصمت ذاته، في دورة لا نهاية لها تحاصر الجميع. وتعكس المسرحية الحياة المعاصرة وتكشف عن رتابة الروتين، والمخاوف الصامتة، وتطرح سؤالاً وهو ما الذي يلزم لكسر هذا الطوق؟
نجاحات مسرحية "طوق"وكانت مسرحية "طوق" قد حازت جائزة أفضل عرض معاصر في مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية عام 2024، كما شاركت مؤخراً في مهرجان أفينيون الفرنسي في دورته الـ79، ضمن عروض مخصصة للاحتفاء باللغة العربية.
مهرجان فرينج الدولييذكر أن مهرجان"فرينج " الدولي سنوياً خلال شهر أغسطس في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة ، وهو مهرجان للفنون الأدائية يمتدّ لثلاثة أسابيع، ويعود تاريخه إلى عام 1947، حين قرّرت ثماني فرق مسرحية تقديم عروضها بشكل مستقل على هامش مهرجان إدنبرة الدولي الرسمي، مما أطلق لاحقاً مصطلح “Fringe” الذي أصبح الاسم الرسمي للمهرجان.
