تعرفوا إلى شخصيات فيلم درويش لـ عمرو يوسف قبل طرحه في السينما

شخصيات شريرة في "درويش"

تجربة مختلفة لـ مصطفى غريب وخالد كمال

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

قصة فيلم "درويش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "درويش" بطولة الفنانعن طبيعة الشخصيات التي يُجسدها أبطال العمل، وذلك قبل طرحه في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن موسم، بينما يُطرح في السغودية وباقي الوطن العربي يوم 28 من الشهر ذاته.ويُجسد عمرو يوسف، في الفيلم الجديد، شخصية "درويش" والذي يمتاز بالمكر والدهاء والتلوّن على كل من يتعامل معه، لذا يُحذر البعض منها بشعار "درويش.. أوعى يضحك عليك"، فيما يبدو أنّ الفنان محمد شاهين، سيخوض تجربة شيطانية خلال أحداث الفيلم، مليئة بالشر، إذ يُجسد شخصية "النبيل عماد"، ويكمن الخوف منه في "قلب الترابيزة"، حيث جرى التعليق على البوستر الخاص به، "حاسب لا يقلب الترابيزة عليك!".وتُجسد الفنانة دينا الشربيني، خلال الأحداث شخصية "زبيدة"، التي ستكون مُحرك مهم في الأحداث، وعلى علاقة مباشرة مع "درويش"، والأمر ذاته مع تارا عماد، التي تُجسد دور "كاريمان".أما مصطفى غريب، يخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "درويش"، حيث يُجسد شخصية "عدلي" ويبدو أنّ يُجيد السرقة وفتح خزينة الأموال، أما خالد كمال، يُجسد شخصية "طالوش" الذي يُجيد وضع خُطط محكمة التنفيذ التي لا تعرف طريق الفشل إطلاقًا، لذا يُجرى الاعتماد عليه بشكلٍ كبير في عمليات السطو والسرقة، ورغم ذلك لا يطيق المُحيطين به، ولا يعرف التهاون والاستهسال في عمله، إذ أنه لا يميل إلى الهزار إطلاقًا.

يظهر الفنان عمرو يوسف، خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

أبطال فيلم "درويش"

عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2"

"درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين.

يُذكر أنّ عمرو يوسف يترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

