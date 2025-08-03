هبة الدري تعلن عن موعد عرض مسرحية رد كاربت في دبي أوبرا

مسرحية قادمة لهبة الدري

آخر أعمال هبة الدري

View this post on Instagram A post shared by هبه الدري (@hebaaldurri)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - كشفت الفنانةعن الموعد المحدد لتقديم عروض مسرحيتها "رد كاربت"، في دبي أوبرا، وعلى مدى يومين وهما 29 و30 أغسطس 2025.ونشرت هبة الدري بفيديو احتوى على عروض سابقة للمسرحية وعلقت وكتبت: "رد كاربت في دبي تاريخ 29 و30 أغسطس على مسرح دبي أوبرا".وكان آخر عروض قدمت لمسرحية "رد كاربت" هي بالكويت، وتحديداً خلال عيد الأضحى، على مسرح نادي النصر الرياضي.والمسرحية من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، وطلال باسم.وتستعد الفنانة هبة الدري أيضاً لتقديم مسرحية كوميدية ساخرة أخرى بالكويت بعنوان "شوية حرامية"، ولم تعلن عن الموعد بالتحديد، ولكن اكتفت بكتابة "قريباً جداً وهي من تأليف، وإخراج محمد جمال الشطي، ومن بطولة الفنانة هبة الدري، أسامة المزيعل، مشاري المجيبل، وناصر الدوب، غادة عبد الكريم، صالح الفليكاوي، ومشعل المجيبل.وكان آخر عمل درامي قدمته الفنانة هبة الدري هو مسلسل "أبو البنات"، وقدم بالموسم الرمضاني 2025، وجسدت فيه شخصية جديدة بالنسبة لها ولأول مرة تقدمها بالدراما الخليجية، وهو دور "طقاقة"، وتدور الأحداث حول أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" بالماضي، حيث بدَّلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح ليلى لغاية في نفسها وتتوالى الأحداث، والعمل يغلب عليه الطابع الكوميدي، وهو من بطولة الفنانة هبة الدري، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص، وإنتاج باسم عبد الأمير.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»