بدر الشعيبي يكشف عن ألبومه القادم الرقم الصعب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - كشف الفنانعن بعض ملامح ألبومه القادم والذي سيحمل عنوان ""، وسيتم طرحه في 20 أغسطس 2025، والذي سيضم 7 أغانٍ، وكان قد كشف عن أغنية سيغنيها ضمن ألبومه باللهجة المصرية بعنوان "غربلولي"، وهي من ألبومه الجديد.ونشر بدر الشعيبي بوستر الألبوم وكتب "في موسيقى عرفتوني فيها، وفي ألحان كانت لايقة بزيادة، وفي اللي تعودتوا عليه وفي اللي قلتوا عنه برافو وثوب جديد عليك، لكن اللي جاي غير، اللي جاي لو إن الموسيقى وأنواعها لها تصنيف وأرقام فهو اللي بينهم ينقال عنه، "الرقم الصعب"، انتظروني في تاريخ 20 / 8 ألبوم متكون من 7 أغانٍ جديدة يا رب تحوز على رضاكم... أخوكم بدر الشعيبي".وتفاعل معه الفنان بشار الشطي وكتب: "موفق خير حبيبي بدر إن شاء الله تقدم عملاً جميلاً ومبهراً، والله لا يضيع لكم تعبك وكل طاقم العمل".كما تفاعل معه محبوه ومتابعوه وتمنوا له التوفيق في ألبومه القادم.وكان الفنان بدر الشعيبي بخطوة مفاجأة قام بها مؤخراً وهي أنه قام بحذف جميع منشوراته في الإنستغرام، وعلق وقتها وكتب "بريك وراجع أقوى لا تعطوني إن فولو".ولم يذكر أسباب حذفه لجميع منشوراته في الإنستغرام.وكان أيضاً الفنان بدر الشعيبي قد وعد جمهوره بأنه سيقيم حفلاً بالكويت، وتحديداً بشهر أكتوبر 2025 بمشاركة فنان عالمي له في الحفل، وطلب منهم أن يتوقعوا مَن هذا الفنان الذي سيشاركه الحفل المرتقب، ولكنه لم يكشف من هو هذا الفنان حتى الآن.كما أعلن بدر الشعيبي مؤخراً أنه بصدد تقديم عمل آخر له على المسرح بعنوان "كـرنڤال فبراير"، ونشر بوستر للعمل، وعلق حينها وكتب "بعد النجاح الكبير للمدينة الترفيهية ترند x بارتنرز يقدمان في عيد 2026 عملاً للتـاريخ "كـرنڤال فبـرايـر"، لأول مرة في الكويت عمل مسرحي يتحدث عن هذا البلد العظيم بصورة فنية جديدة"."كرنفال فبراير" من إخراج بدر الشعيبي، وتأليف مريم نصير وألحان بشار الشطي، والنص الغنائي لمحمد الشريدة.وكان آخر نشاطات الفنان بدر الشعيبي الفنية هي تقديم عرض مسرحي بعنوان "المديـنة الترفيهية"، والتي لاقت نجاحات وحققت حضوراً كبيراً؛ حيث وصل عروضها بعيد الفطر إلى 100 عرض والتذاكر كانت sold out وبحضور أكثر من 120 ألفاً، وهي من ﺇﺧﺮاجه، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام.

