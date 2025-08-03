خالدالمظفر يتعرّض لجلطه أثناء عرضه لمسرحية ملك المسرح بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تعرّض الفنان خالد المظفر لجلطة أثناء عرضه مسرحية "ملك المسرح" بالرياض، على خشبة مسرح محمدالعلي.
و نشر خالد المظفر في حسابه على الإنستغرام إصابته بوعكة صحية وتفاعل العديد من الجهات معه، وكذلك نشر فيديو للفنان طارق العلي الذي اطمأن عليه وتمنى له السلامة والشفاء وعلّق المظفر على الفيديو وكتب: "أبومحمد الفنان الكبير طارق العلي أستاذي وأخوي الكبير، إللي تعلمت منه معنى حب المسرح واحترام الجمهور، وقف معاي من أول خطوة، وكان سند وضحكة وفرحة بكل عمل جمعنا. لك مني كل الوفاء والتقدير يا بومحمد ودامت روحك إللي تزرع الفرح بقلوب الناس".
وتفاعل معه الفنان طارق العلي وكتب له: "تستاهل يا بوعبدالله وهذا قليل في حقك.. وخطاك السوء ودير بالك على نفسك يامبدع".
واكتفى المظفر بعد تعرضه لوعكة صحية بتعليق وكتب: "الإصابات كثيرة، والتحديات أكبر لكن عزيمتنا لا تنكسر، سنكمل الطريق حتى آخر نفس، لأن النجاح لا يعرف الاستسلام، صمام الأمان أخوي محمد عوض بوعزيز".
كما نشر فيديو اليوم على حسابه على الإنستغرام ويديه ملفوفتان بشاش طبي ويتضح على ملامحه التعب وهو يتحدث إلى فئة الصم والبكم قائلاً: "شكر من القلب شكراً للهيئة العامة للترفيه على اهتمامهم ودعمهم المتواصل، وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وللأخ الغالي عدنان كيال، والأخ العزيز نواف عبدالله، وشركة صلة والأخ القريب من القلب عبدالله غازي المضف".
امتنان كبير لأهل الرياض والكويت والخليج والوطن العربي على محبتكم وسؤالكم المستمر.
بفضل الله ثم بدعمكم، تم تمديد عروضنا نزولاً عند رغبة الجمهور.
أمس كان العرض مميزاً لإخواني وأخواتي من فئة الصم والبكم، وجودكم ودعواتكم هي سر نجاحنا، الله لا يحرمني محبتكم ودعواتكم الصادقة".
والمسرحية من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر من بطولة الفنان خالدالمظفر، خالدالعجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.
مسرحية ملك المسرح يخصص عرضين لفئة الصم والبكمهذا وكان الفنان خالد المظفر قد خصص عرضين من مسرحية "ملك المسرح" لفئة الصم والبكم في المملكة العربية السعودية، ونشر قبل أيام هذا الخبر بعد أن شارك جمهوره فيديو نشر بحساب عيشها وأعلن ذلك من خلاله حيث كتب: "ولأنكم غاليين علينا، ملك المسرح يفتح الستار بحب ويخصص عرضين لفئة الصم والبكم مبادرة من مسرحية "ملك المسرح" وبرعاية هيئة الترفيه".
مسرحية "ملك المسرح"ومسرحية "ملك المسرح" عبارة عن مسرحية درامية كوميدية تتناول قصة فنان مسرحي مخضرم يُدعى "إبراهيم" يعود إلى الخشبة بعد غياب طويل، في محاولة لاستعادة مجده الفني الذي صنعه والتصالح مع ماضيه المليء بالصراعات والأسرار المختلفة وتتوالى الأحداث بالعمل.
والمسرحية من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر من بطولة الفنان خالدالمظفر، خالدالعجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.
