روتانا تطمئن جمهور رابح صقر على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية وانسحابه من المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - طمأنت شركةعبر حساباتها الرسمية جمهور الفنانعلى صحته وذلك بعد انسحابه من حفله ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي أقيم يوم أول أمس الجمعة، وذكرت أنه بحالة صحية جيدة الآن ويتعافى بشكل طبيعي إثر نزلة البرد التي حلّت به.ونشرت بشكل رسمي منشوراً على حساب روتانا لايف على الإنستغرام وطمأنت الجمهور على حالة الفنان رابح صقر وأسباب انسحابه من المسرح وإعلانه أنه لن يكمل فقرات الحفل المتبقية، وكتبت بالمنشور " نود أن نطمئن الجمهور الكريم بأن الفنان رابح صقر بخير ولله الحمد، وما حدث في نهاية الحفل كان نتيجة تعرضه لوعكة صحيه خفيفة بسبب نزلة برد بسيطة وتغير الأجواء في المسرح، وقد فضل الفنان إنهاء الحفل بعد أداء معظم فقراته، حفاظاً على صحته وهو الآن في حالة جيدة ويتعافى بشكل طبيعي..ونشكر الجمهور على مشاعره الصادقة وحرصهم ونتمنى له دوام الصحه والعافية، ونعدكم دائماً بتنظيم حفلات ترتقي لتوقعاتكم ".كما طمأن الفنان رابح صقر جمهوره عبر فيديو نشره عن صحته وأخبرهم أنه بخير".هذا وكان للإقبال الكبير على حفل الفنان رابح صقر الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وقد نفدت التذاكر بعد طرحها مباشرة، وأعلن حساب روتانا لايف حينها عن نفاد التذاكر ونشر بوستر الحفلة وعلق وكتب: "خلاص سولد أوت، SOLD OUT، موعدنا يوم الجمعة 1 من أغسطس ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية".وكان الفنان رابح صقر قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات بالسعودية في موسم الرياض ويوم التأسيس وفي العلا مؤخراً لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل جمهوره ومحبيه.وتصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عدة فعاليات منها حفلات غنائية ومسرحيات، ومن أبرزها المسرحيات الكوميدية "البقاء للأصيع" من بطولة: شيكو، مي كساب، هشام ماجد، ونخبة من نجوم الكوميديا في مصر. كما يقدم الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ومهدي دشتي؛ مسرحية "ملك المسرح".أما الحفلات الغنائية؛ فقد قدم الفنان تامر حسني، بتاريخ 11 من يوليو 2025، ليلة فنية مميزة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي. كما أقام الفنان عمرو دياب حفلاً في 25 من يوليو 2025 على المسرح نفسه، وحفل الفنان رابح صقر في 1 من أغسطس.

