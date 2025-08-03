نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 04:00 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بحفل زفاف ابن شقيقها وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والبهجة، وبحضور عدد من الأصدقاء والفنانين، من بينهم النجم ملحم زين.

احتفال نجوى كرم بزواج ابن شقيقها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المقاطع المصورة التي وثّقت لحظات عفوية جمعت نجوى بالعروسين، حيث ظهرت وهي تُحمل على الأكتاف وتشاركهما الرقص بابتسامة واضحة وتفاعل تلقائي.

وبجانب ذلك قدمت نجوى وصلات غنائية مميزة أثارت تفاعل الحضور، وعكست السعادة وفرحة الحضور بالعروسين.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Billboard Arabia‎‏ (@‏‎billboardarabia‎‏)‎‏

ألبوم نجوى كرم الجديد

يشار إلى أن نجوى كرم طرحت ألبومها الأخير "حالة طوارئ" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ وذلك بعد إجرائها حملة دعائية مكثفة له؛ وأثارت من خلالها حماس جمهورها ومحبيها في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تعاونت من خلاله من كبار الأسماء في عالم التأليف والتلحين أبرزهم عماد شمس الدين، هادي شرارة، إيفان نصوح، طلال حيدر، نزار فرنسيس، ود.طلال.

تضمن مجمل الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق.

اطلعوا على لحظة سقوط نجوى كرم أمام جمهور حفلها في أمستردام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».