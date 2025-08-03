فيلم ريستارت في نظر مؤلفه أيمن بهجت قمر: كشف جنون الترند 

أيمن بهجت قمر: سعيد بالحالة التي أثارها فيلم ريستارت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 02:12 مساءً - أعرب المؤلف، عن سعادته بفيلم " ريستارت" للنجم، لكونه من الأعمال التي سلطت الضوء على ظاهرة "هوس" الترند الذي يُصاب به البعض على منصات التواصل الاجتماعي من أجل جلب مزيد من المال والشهرة، إلى جانب تطرق قصته بطريقة ساخرة وبسيطة لحياة الأشخاص دون وجود إنترنت في تعاملتهم اليومية.ووثّق أيمن بهت قمر رأيه، من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، قال من خلاله: "تختلف أو تتفق على فيلم ريستارت بس أنا سعيد إنه أشار إلى حالة الهوس وبيع النفس من أجل التريند والتسليم لقوى أعلى بتحركهم وبتخطط لهم بالإضافة إلى جزئية الحياه بدون إنترنت إللي تطرق إليها الفيلم بشكل ساخر وبسيط".

وحقق فيلم "ريستارت" إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، في تأكيد على قوة الحضور الجماهيري واهتمام الجمهور بالقضايا التي يناقشها الفيلم، وعلى رأسها هوس الترند وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع.

مفاجأة عن فيلم "ريستارت"

وفي وفت سابق، كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن مفاجأة تتعلق بقصة فيلم "ريستارت"، إذ أشار إلى أن أحداثه مستوحاة من قضية حدثت بالفعل، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "الفيلم مستوحى من أحداث قضية حدثت بالفعل في أحد البلاد وتمت معالجة الموضوع بشكل كوميدي ساخر".





قصة فيلم "ريستارت"

قصة فيلم "" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.يمكنكم قراءة... أيمن بهجت قمر عن أنباء زواجه: حصل سوء تفاهم

