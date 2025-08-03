تفاصيل حكاية فلاش باك من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو قبل عرضها

أبطال حكاية "فلاش باك"

مصور جنائي يمر بتحول نفسي حاد

بُعد درامي إنساني عميق

مواعيد عرض مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 02:12 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق أولى حلقات حكايةمن مسلسل، اعتباراً من يوم السبت المُقبل الموافق 9 أغسطس، حيث إنها تتضمن جرعةً كبيرةً من الإثارة والتشويق والغموض.حكاية "فلاش باك" بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي في أول تعاون فني لهما على مستوى الدراما التلفزيونية، بجانب ظهور الفنان خالد أنور كضيف شرف، وهي تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وتدور أحداثها في إطار تشويقي ذات بُعد إنساني مثير.ومن جانبه أحمد خالد صالح، أبدى حماسه الشديد لحكاية "فلاش باك"، كونها تحمل مفاجآت صادمة، على مستوى القصة والأحداث، حيث كشف تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل العمل، موضحاً أنه يؤدي دور "زياد الكردي"، مصور جنائي ذكي، يمر بتحول نفسي حاد بسبب صدمة غير متوقعة تقلب حياته رأساً على عقب، مشيراً إلى أن الشخصية تحمل أبعاداً إنسانية عميقة جذبته منذ قراءة السيناريو.أما الفنانة مريم الجندي، تُجسد شخصية "مريم" فنانة راقصة ورسامة، تتسم بالتركيب والتعقيد النفسي، وتعيش تحولاتٍ كبيرة داخل الأحداث، واصفةً تلك الشخصية بقولها: "قريبة لقلبي جداً، غنية درامياً وإنسانياً، أول ما قريت الاسم حسيت إني مؤمنة بيه فعلاً، لأن إللي بنشوفه مش دايماً هو الحقيقة".ومن المُقرر انطلاق أولى حلقات حكاية "فلاش باك" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، اعتباراً من يوم 9 أغسطس، عبر قناة "دي إم سي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك منصتي "شاهد" و"WaTch IT"، وتتوالى بعدها عرض الحكايات الأخرى، حيث إنّ المسلسل مكوّن من 35 حلقة، مقسمة على مدار 7 حكايات مستقلة، يمتد كل منها على مدار 5 حلقات، ويُقدَّم في كل حكاية فريق عمل مختلف على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل.وأزاحت الشركة المنتجة، عن تفاصيل حكايات المسلسل، منها حكاية بعنوان "بتوقيت 2028" بطولة هنادي مهنا، وأحمد جمال سعيد، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وهي تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وحكاية "Just You" بطولة تارا عماد، وعمرو جمال، وبسمة داوود ووفاء صادق، وتأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبدالناصر بمشاركة مخرج الحكاية جمال خزيم.كما يتضمن المسلسل حكاية "هند" بطولة ليلى أحمد زاهر، وحازم إيهاب، وهاجرالشرنوبي ومؤمن نور، وتأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد، وحكاية "ديجافو" التي يبدأ تصويرها قريباً بعد جلسات بروفات مكثفة، وهي بطولة شيري عادل، أحمدالرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، وتأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر، وحكاية "نور مكسور"، إخراج محمود زهران، بينما لم يُعلَن بعد عن تفاصيلها، وأخيراً حكاية "الوكيل" الذي انطلق تصويرها مؤخراً، وهي بطولة مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرةالشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبدالرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمدالدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.

