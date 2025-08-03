الأمير الحسين يهنئ ابنته الأميرة إيمان بيوم ميلادها الأول برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 02:12 مساءً - هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ابنته البكر، الأميرة إيمان بنت الحسين، بمناسبة يوم ميلادها الأول، الذي يصادف اليوم الأحد 3 أغسطس.

ونشر الأمير الحسين عبر خاصية “الستوري” على حسابه في إنستغرام مجموعة من الرسومات التي أبدعتها الأميرة إيمان، وأرفقها بعبارة مؤثرة قال فيها: “يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان”.

رسالة الأمير الحسين إلى ابنته الأميرة إيمان - الصورة من حسابه على انستغرامسمية

أبرز اللحظات التي جمعت الأميرة رجوة بابنتها الأميرة إيمان

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

العديد من الصور انتشرت عبر السوشيال ميديا عكست مشاعر الحب والفرح للأميرة رجوة، مع لمستها الأولى لابنتها. كانت أولها بعد ولادتها؛ حيث نشر ولي العهد صورتين منهما صورة للأميرة الصغيرة بين أحضان والديها.

ومع انتهاء عام 2024، استقبل الزوجان الملكيان العام الجديد بصورة جديدة، اختصرت آلاف الكلمات، حاملة أسمى معاني الحب، وكأنهما يوثقان بداية عام جديد بحياة مليئة بالحنان والرعاية.

وفي يوم الأم، تلك المناسبة المميزة التي يحتفل فيها العالم بالأم ودورها العظيم في حياة كل فرد، شارك الأمير الحسين صورتين للأميرة إيمان مع جدتها الملكة رانيا، وأخرى لها مع والدتها الأميرة رجوة، وكأنه يوثق لحظات من المرح والحب اللذين لا ينتهيان.

وكانت آخر صورة شاركها الأمير الحسين لزوجته مع ابنتهما، أثناء الزيارة التي قاموا بها لمملكة البحرين في وقتٍ سابق.

فبينما كانت الأميرة رجوة تقوم بدورها الملكي من خلال مرافقة زوجها في زيارته الخارجية، إلا أنها تمسكت بثوب الأمومة، الذي لم يكن قطعة تُرتدى، بل ثوب تمت حياكته وتطريزه بمشاعر مختلطة من الخوف والحب عكستها صور الزيارة وهي تحمل ابنتهما، بينما كان الأمير الحسين يتحدث مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

للمزيد من الأخبار: الأمير الحسين والأميرة رجوة مع ابنتهما الأميرة إيمان في زيارة خاصة لمملكة البحرين

