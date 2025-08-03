فن ومشاهير

حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن

0 نشر
0 تبليغ

  • حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن 1/4
  • حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن 2/4
  • حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن 3/4
  • حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن 4/4

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 02:12 مساءً - احتفلت نور حفيدة الفنانة المصرية الراحلة فيروز، بزفافها ليلة أمس على شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من المشاهير.

زواج حفيدة فيروز

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور ومقاطع مصورة من الحفل كشفت عن حضور الفنانة نيللي شقيقة جدتها الراحلة فيروز ولبلبة وماجدة زكي وياسر جلال وغيرهم من المشاهير الذين ظهرت عليهم ملامح السعادة، وقدموا تهنئة خاصة للعروسين.
تم تداول الصور بشكل كبير، وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهاني الخاصة للعروسين والأسرة، وتمنوا لها حياة سعيدة ومستقرة، وطلب البعض من نور أن تتواصل مع الجمهور لتعرفهم شخصيتها، وهل تمتلك مواهب فنية ورثتها عن جدتها.
لقطات من زفاف حفيدة فيروز الصورة ستوري من حساب بوسي على إنستغرام
لقطات من زفاف حفيدة فيروز الصورة ستوري من حساب بوسي على إنستغرام
لقطات من زفاف حفيدة فيروز الصورة ستوري من حساب بوسي على إنستغرام

من هي نور حفيدة فيروز

نور هي حفيدة الفنانة فيروز والفنان بدر الدين جمجوم، من نجلهما أيمن، وظهر خلال الزفاف علامات الفرح على وجه الفنانة نيللي، شقيقة الراحلة فيروز؛ إذ إنها تعتبر في حكم جدتها، وتتميز نور بأنها بعيدة تماماً عن الأضواء والسوشيال ميديا، ولم تتأثر بالشهرة التي عاشتها جدتها في بداية حياتها.
وتزوجت فيروز بالفنان بدر الدين جمجوم، حيث تعرفت إليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية في أحد الاحتفالات بعد اتخاذها قرار اعتزال التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان".
فيروز عانت كثيراً من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سبباً في دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عاماً.

اقرأ المزيد: بيان للتحذير من تسجيل أغنيات فيروز بأي صوت آخر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا