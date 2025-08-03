حفيدة فيروز تحتفل بزفافها بحضور نيللي ولبلبة ونجوم الفن

زواج حفيدة فيروز

من هي نور حفيدة فيروز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 02:12 مساءً - احتفلت نور حفيدة الفنانة المصرية الراحلة، بزفافها ليلة أمس على شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من المشاهير.نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور ومقاطع مصورة من الحفل كشفت عن حضور الفنانة نيللي شقيقة جدتها الراحلة فيروز ولبلبة وماجدة زكي وياسر جلال وغيرهم من المشاهير الذين ظهرت عليهم ملامح السعادة، وقدموا تهنئة خاصة للعروسين.تم تداول الصور بشكل كبير، وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهاني الخاصة للعروسين والأسرة، وتمنوا لها حياة سعيدة ومستقرة، وطلب البعض من نور أن تتواصل مع الجمهور لتعرفهم شخصيتها، وهل تمتلك مواهب فنية ورثتها عن جدتها.نور هي حفيدة الفنانة فيروز والفنان بدر الدين جمجوم، من نجلهما أيمن، وظهر خلال الزفاف علامات الفرح على وجه الفنانة نيللي، شقيقة الراحلة فيروز؛ إذ إنها تعتبر في حكم جدتها، وتتميز نور بأنها بعيدة تماماً عن الأضواء والسوشيال ميديا، ولم تتأثر بالشهرة التي عاشتها جدتها في بداية حياتها.وتزوجت فيروز بالفنان بدر الدين جمجوم، حيث تعرفت إليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية في أحد الاحتفالات بعد اتخاذها قرار اعتزال التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان".فيروز عانت كثيراً من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سبباً في دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عاماً.

