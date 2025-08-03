هل يواجه تامر حسني مصير راغب علامة بعد اقتحام معجبة المسرح؟

موقف محرج لتامر حسني على المسرح

أغاني ألبوم "لينا معاد"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 01:00 مساءً - تألق الفنانليلة أمس في حفل غنائي مميز في بورتو مارينا بالساحل الشمالي وسط إقبال كثيف من الجمهور، وقدم باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة.شهد الحفل تعرض تامر حسني لموقف محرج، وذلك بعدما قامت فتاة باقتحام المسرح وقامت باحتضانه بقوة وسط محاولات لإبعادها عنه بعد أن أوقف الحفل، ومع تمسك الفتاة المعجبة على عدم ترك المسرح والاستمرار في حضن تامر حسني تطوعت عازفة في الفرقة الموسيقية لإبعادها عنه لكن الفتاة ظلت تصرخ "لا"، مما دعا تامر حسني لأن يطلب منها الابتعاد عنه قائلاً للفتاة "طب أنا هغني إزاي".تم تداول هذا المقطع بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع البعض أن تصدر نقابة المهن الموسيقية قراراً بعد هذه الواقعة، خاصة وأنها جاءت بالتزامن مع أزمة الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي بفترة قصيرة.يشار إلى أن تامر حسني طرح في بداية موسم الصيف ألبومه الجديد والذي حمل اسماً يضم ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون".ذلك إلى جانب دويتو غنائي جديد جمعه بمحمد منير، وحملت الأغنية اسم الذوق العالي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى.

