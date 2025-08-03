بعد 20 سنة على عرضه.. فيلم الحاسة السابعة يعود إلى شاشة السينما من جديد

موعد عرض فيلم "الحاسة السابعة" في السينما

حس فكاهي وروح مختلفة لـ أحمد مكي في "الحاسة السابعة"

قصة وأبطال فيلم الحاسة السابعة

نشاط سينمائي لـ أحمد الفيشاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 01:00 مساءً - يُعد فيلمواحداً من أبرز أفلام الفنان، والذي أثير حولها جدل واسع أيضاً حول قصة وجودة العمل ذاته، لاسيما أنه كان أولى تجارب الفنان أحمد مكي في الإخراج السينمائي، ورغم مرور 20 عاماً على عرضه الأول في صالات السينما، إلى أنه سيعود إلى الأضواء من جديد، خلال الأيام القليلة المُقبلة.وفي خطوة لإنعاش الذاكرة، وإحياء الذكريات من جديد، خاصة لجيل الثمانينيات والتسعينيات، قررت سينما زاوية بالقاهرة، إعادة طرح فيلم "الحاسة السابعة" لـ أحمد الفيشاوي، في صالات السينما، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 أغسطس، وذلك احتفالاً بمرور 20 عاماً على عرضه الأول، والذي كان في عام 2005، قائلة: "الفيلم غني عن التعريف، وأحد أشهر التجارب الكوميدية اللي شكّلت وعي جيل كامل.. هو مزيج غريب ومحبوب من الكوميديا، الأكشن، والفنون القتالية الروحية".وأشارت إلى أنّ الفنان أحمد مكي، وبالتعاون مع أحمد الفيشاوي، نجح في إظهار حسه الفكاهي الساخر وروحه المختلفة، لاسيما وأنّ هذا الفيلم كان أولى تجاربه الإخراجية في عالم الأفلام الطويلة.فيلم "الحاسة السابعة" بطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد راتب، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورانيا الكردي، وعبد الله مشرف، وإيناس مكي، ويوسف داود، وعمرو القاضي، وأحمد عقل وأحمد مظهر، والعمل تأليف محمد جمعة، وإخراج أحمد مكي، وتدور أحداثه حول شاب يهوى لعبة الكونج فو وكان يريد الاحتراف في هذه اللعبة، لكنه يكتشف أن اللعبة ليس لها مستقبل ولا جمهور، فيلتقي بعراف يمكنه من قراءة وسماع أفكار الآخرين.ومن جانبه، أبدى المخرج عمرو صلاح حماسه لتلك الخطوة، وإعادة عرضه مُجدداً على شاشات السينما بعد كل هذه السنوات، لاسيما وأنه شارك في هذا المشروع كمونتير، قبل أن يحترف عالم الإخراج، إذ كتب عبر حسابه على "إنستقرام"، "أولى تجاربي السينمائية في المونتاج، وصاحب مكانة خاصة جداً.. إنّ شاء الله أروح".وفي سياق آخر، يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من النشاط الفني، وتحديداً على مستوى السينما، حيث يُحضر لأكثر من فيلم في الوقت الراهن، منها فيلم "سفاح التجمع" المأخوذ عن قصة حقيقية، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه بعالم الإخراج، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريباً فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.كما يُشارك في بطولة فيلم آخر، بعنوان "حين يكتب الحب" مع الفنان معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، كما يُشارك في البطولة كلّ من: سوسن بدر، نانسي صلاح، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريباً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»