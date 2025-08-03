حماقي يكشف مفاجآت ألبومه الجديد: يحمل أفكاراً جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 01:00 مساءً - كشف الفنان محمد حماقي عن كواليس مشاركته الأخيرة في مهرجان جرش للثقافة والفنون، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث الذي وصفه بأنه "يحمل طابعاً خاصاً وقيمة تاريخية في وجدان الفنانين"،

وأوضح حماقي أنه حرص على انتقاء باقة من الأغاني التي تعكس تنوعه الفني وتناسب أجواء المهرجان، خاصة وسط التفاعل الواسع من الجمهور الأردني والعربي.

ألبوم جديد وتعاونات مميزة في الطريق

كما تحدث الفنان محمد حماقي خلال اللقاء عن اختياره الدائم لإصدار ألبومات كاملة بدلاً من الأغاني المنفردة، معتبراً أن الألبوم يمنحه مساحة فنية أوسع للتعبير والتواصل مع جمهوره.

كما أعلن عن استعداده لطرح ألبوم جديد قريباً، يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين، واعداً جمهوره بعمل يحمل بصمات موسيقية جديدة ومختلفة.

واستطرد قائلاً" شيء مختلف وأفكار جديدة في ألبومي اللي جي، إن شاء الله تعجب الناس مش قدمنا كتير، يمكن استقرينا على شكل الأغاني اللي هتنزل كل اللي فاضل شوية وقت ".



موسم صيف 2025

وأبدى " حماقي" إعجابه الشديد بالموسم الغنائي لصيف العام الحالي 2025، لافتاً إلى أن هذا الموسم شهد طرح العديد من الألبومات المختلفة، وهى ظاهرة لم يرها الجمهور منذ فترة كبيرة، مكملاً " ده شيء كويس جداً ويثري الصناعة ويبسط الجمهور".

آخر ألبومات محمد حماقي

جدير بالذكر، أن آخر الألبومات الغنائية التي طرحها محمد حماقي كانت منذ 4 سنوات وحمل عنوان " يافاتني" والذي ضم 10 أغانٍ.

وهى: "زيها مين" ، و" لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة"، و"عرض مستمر"،و "يا فاتني" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى "ظلموني"، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم"، وأخيراً "بنفارق".

وتعاون " حماقي "، في ألبوم "يا فاتني "، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.



