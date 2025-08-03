محمد رمضان يتجاهل أزمته الأخيرة ويروج ل أسد

تفاصيل فيلم أسد

أزمة حفل الساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 01:00 مساءً - يمر الفنانبأزمات متكررة على مدار الفترة الماضية، سواء في حياته الشخصية أو مشوراه الفني، لكنه قرر خلال الساعات الماضية التركيز في أحدث أعماله الفنية ""، وبدأ بالترويج له.نشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جديدة من كواليس الفيلم، وتفاعل الجمهور مع المنشور وتساءل عدد كبير عن موعد طرح الفيلم، خاصة وأنه يتم التحضير له منذ فترة طويلة.يشار إلى أنه تردد في وقت سابق أنه سيتم طرح فيلم "أسد" في دور السينما، نهاية العام الجاري، حيث يقارب على الانتهاء من تصويره بشكلٍ كامل، ليدخل بعدها العمل مرحلة المونتاج والمكساج.تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت.يأتي فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ، وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل، ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، وإنتاج شركة Good Fellas Media Production لصاحبها موسى أبو طالب بالتعاون مع Big Time Fund وشركة Scoop Egypt Production لعماد سيد علي، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.يُذكر أنّ حفل الفنان محمد رمضان، والذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، جرى فيه حادث مأساوي، وذلك بعد انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، أدّى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني المسؤول عن المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين بجروح وكدمات؛ مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بين الحضور.ومن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نعى الفنان محمد رمضان بحزن شديد، الشاب "حسام" أحد العاملين بالألعاب النارية، والذي تُوفي إثر الحادث؛ حيث قال من خلال مقطع فيديو: "أقدّم التعازي لأهل حسام، ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبّر أحبابه وأصحابه وأهله، ويشفي المصابين".وأكمل رمضان قائلاً: "ولما شوفت الحدث وقّفت الحفلة على طول واتعاملت زي أيّ إنسان، نزلت مع الناس وساعدت في نقلهم للإسعاف، وحاولت تهدئة الجمهور علشان أثناء خروجهم ميحصلش أيّ تكدُّس أو أيّ حوادث تاني".قد يعجبك بعد عام كامل من التحضيرات والمعاينات موسى أبوطالب: انتهاء تصوير 90% من مشاهد فيلم أسد

