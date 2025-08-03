نانسي عجرم تُضيء مسرح قرطاج... حضور خاطف وبهجة لا تُنسى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 11:20 صباحاً - بعد غياب ثماني سنوات، عادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتُشعل مسرح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ59، بحفل استثنائي قادته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو باسم رزق، وسط حضور جماهيري فاق كل التوقعات.

متابعة وتصوير: منية كواش

وشهد الحفل حضور سفير لبنان في تونس، إلى جانب المغني الفلسطيني مروان عبد الحميد المعروف بلقب "سانت ليفون"، في ليلة امتزج فيها الطرب بالبهجة، والعراقة بالتجديد.

أجواء "مشعللة" منذ اللحظة الأولى

افتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية "بدنا نولع الجو"، وسط تصفيق حار من الجمهور، قائلة بابتسامتها المعهودة: "الجو ولعنا... استعدوا لأمسية ساخنة وممتعة". ثم توجهت بالتحية إلى الحضور قائلة: "مساء الخير تونس، مرقوا ثماني سنين وأنتم بقلبي، جمهور تونس اللي بحبّو كثير".

وفي لفتة عفوية، خاطبت إحدى المعجبات بالفرنسية قائلة "Je t’aime"، فما كان من الأخيرة إلا أن ردّت الحب بباقة من الياسمين والفُل التونسيين، وسط تصفيق وتأثر واضح من النجمة.

فنانة متكاملة... حضور وأناقة وذكاء

أطلت نانسي على المسرح بفستان أبيض مرصع بأحجار لامعة، بتصميم بسيط وأنيق، مع تسريحة شعر منسدلة وماكياج خفيف أبرز جمالها الطبيعي. تلك الإطلالة الراقية جعلت الجمهور يصفها بـ"الفنانة المتكاملة"، صوتًا وشكلًا وحضورًا.

أما المسرح، فقد ازدانت خلفيته بألوان قزحية تناغمت مع لمعان فستان نانسي وخفة ظلها، ما أضفى على الأمسية طابعًا بصريًا مميزًا، أكملته هي بضحكتها وإحساسها العالي.

جمهور تخطّى كل التوقعات

شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، فاق حتى أكثر حفلات قرطاج السابقة ازدحامًا. جمهور متنوّع من مختلف الأعمار والفئات، حضر من ساعات مبكرة لحجز أماكنه والاستمتاع بصوت نانسي الحنون.

وبينما كانت النجمة تتأهب للصعود إلى المسرح، أضاء الحضور هواتفهم في مشهد مؤثر استعدادًا للقاء. وعندما بدأت الغناء، تحوّل المسرح إلى ساحة حب جماعية، استمرت ساعتين من الطرب والغناء المشترك والرقص والهتافات.

رقص وغناء وإحساس... سهرة لا تُنسى

قدّمت نانسي باقة من أشهر أغانيها، ما بين الرومانسي والإيقاعي. رقصت على أنغام "الدنيا حلوة"، وتفاعلت مع الجمهور بصفقات وضحكات، غنت "ما في أعيش إلا معك" فترك الجمهور لها الميكروفون ليكمل الأغنية من تلقاء نفسه، ثم عادت ورددتها معهم بشغف.

كما غنت "صح صح" التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ودخلت قائمة الأغاني الراقصة الإلكترونية ضمن مجلة بيلبورد العربية لشهر يوليو 2025. ولم تغب الأغاني القديمة مثل "أخاصمك إيه" و"حبك سفاح"، التي تفاعل معها الجمهور بحرارة ورددها عن ظهر قلب.

ألبوم جديد... بعنوان "ذكي"

لبّت نانسي طلب إحدى المعجبات بأغنية "أمي"، ودعت من على المسرح: "الله يخلي كل الأمهات". وقدمت أيضًا عددًا من أغاني ألبومها الجديد الذي اختارت له ببراعة عنوانًا رقميًا بسيطًا: "11"، متجنبة تسمية الألبوم باسم أي من أغانيه، حتى لا تظلم باقي الأغاني، في لفتة ذكية تُحسب لها.

من الألبوم الجديد غنّت "من نظرة" (كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم زروق)، والتي حصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، إلى جانب "يا قلبو"، و"شيخ الشباب"، و"سيدي يا سيدي دا اللي معاه جديدي"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع المغربي جلال الحمداوي.

