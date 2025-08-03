رنا سماحة تكشف عن خضوعها للعلاج النفسي بعد الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - تحدّثت الفنانة رنا سماحة عن كواليس انفصالها عن الملحن سامر أبوطالب، وتعرُّضها لهجوم كبير من البعض، وأكّدت أنها تشعر بالغضب والاستياء من الهجوم المستمر عليها فيما يتعلق بحياتها الشخصية، سواء قبل أو بعد الانفصال. وقالت إنها تتعجب من ردود فعل البعض؛ خاصة وأن علاقتها بالجمهور قوية ومبنية على الثقة. رنا سماحة والعلاج النفسي كشفت رنا عن أن تجرِبة الانفصال لم تكن سهلة، واحتاجت لعلاج نفسي حتى تتجاوز هذه الفترة. مشيرة إلى أن الزواج بينهما لم يتم بناءً على قصة حب كما يقول البعض؛ بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية؛ لذلك قررا الزواج الذى استمر لمدة 5 سنوات، وتم الانفصال بسبب عدم الاتفاق بينهما. وأكدت أنها لم تتعرّض للعنف أو الإهانة كما قيل. ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الانفصال، بسبب الضغوط التى تعرّضت لها.

وعن إمكانية التعاون الفني بينهما، أكدت رنا سماحة أنها لا تقبل التعاون الفني مع زوجها السابق؛ موضحة أن العلاقة بينهما مقتصرة على ما يتعلق بنجلهما مالك.

"الهونولولو" أحدث أعمال رنا سماحة الغنائية الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخراً أحدث أعمالها الغنائية بعنوان: "الهونولولو" على طريقة الفيديو كليب على موقع الـ"يوتيوب" وعدد من منصات الموسيقى، والأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع مصطفى غانم. وتم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

جاء كليب "الهونولولو" مليئاً بالمناظر الطبيعية الساحرة والألوان الزاهية، التي منحت الكليب طابعاً بصرياً مبهجاً، وظهرت رنا سماحة بعدّة إطلالات شبابية وجذابة، وشاركت في لوحات راقصة أضفت حيوية وطاقة على العمل. ووصفت رنا أغنيتها الجديدة بأنها تجرِبة مختلفة كلياً في مسيرتها؛ لأنها عمل يحمل طاقة حب وفرح وتفاؤل.

