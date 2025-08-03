بمشاركة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 01:01 صباحاً - تستقبل دور العرض السعودية، فيلمًا سعوديًا جديدًا، بعنوان "قشموع"، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس الجاري، حيث يُعد تجربة سينمائية مختلفة، تحمل قدرًا كبيرًا من الكوميديا، ليُنافس على صدارة شباك التذاكر هناك، في موسم أفلام صيف 2025.

قصة فيلم "قشموع"

يتناول الفيلم الذي سيُنضم إلى شباك التذاكر السعودي خلال أيام، قصة "قشموع" الشاب الذي يقع في العديد من المشاكل، ويتعامل معها بطريقة كوميدية، إلى أن يتمكن من إنقاذ نفسه، حيث إن أبناء "حارته" ووالدته لم يسلموا من مشاكله الكثيرة، حتى يُقرر الهجرة من الحي الشعبي إلى أحد أحياء الرياض الراقية، من أجل صناعة نفسه من جديد، فهل ينجح في تحقيق هدفه أم ستطارده المشاكل من جديد؟.

أبطال فيلم "قشموع"

فيلم "قشموع" بطولة بيومي فؤاد، محمد الراشد، أصايل العتيبي، محمد الجبرتي، سعيد صالح، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، علي الحميدي، والعمل تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة، وإخراج معتز التوني، الذي يُشارك أيضًا كضيف شرف، حيث يظهر في مشاهد معدودة جدًا، وذلك حسبما كشف البرومو الرسمي للعمل.

بيومي فؤاد و"آخر رجل في العالم"

وفي سياق آخر، يترقب بيومي فؤاد، طرح فيلمًا آخر بعنوان "آخر رجل في العالم" في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما تأجل أكثر من مرة على مدار الأسابيع الماضية، والعمل بطولة أيمن منصور، مي كساب، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حُلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسْط عالم من النساء فقط. لتبدأ مغامرات غير متوقَّعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.

بيومي فؤاد وليلى علوي في فيلم جديد للمرة الرابعة

يُذكر أنّ بيومي فؤاد يتعاون مع الفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على مستوى السينما؛ حيث بدأ الثنائي مؤخراً تصوير فيلم جديد بعنوان: "ابن مين فيهم؟". ويُشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريباً. الفيلم من تأليف لؤي السيد. وإخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات؛ حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)؛ لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.



