ألكسندر علوم: لا أريد أن أُعرَّف بصفتي زوج رحمة رياض

ألكسندر علوم: "أرفض أن يُعرّفوني كزوج رحمة رياض فقط"!

استعاد ألكسندر علوم تفاصيل بداياته مع زوجته الفنانة رحمة رياض، كاشفاً أن عائلتها رفضته في البداية لكونه بلا عمل، مما أدى إلى انفصالهما لمدة ستة أشهر، موضحاً أنه يرفض وصفه كزوج رحمة رياض فقط، حيث قال: "بنزعج بوصف بعض الناس لي كزوج رحمة رياض، لأني فنان ولي مسيرتي الفنية".

مضيفاً: "أنا قدمت 5 مسلسلات في الوطن العربي، بالإضافة إلى فيلم سيتم طرحه عبر منصة "نتفليكس"، فيزعجني وصفي فقط كزوج رحمة رياض، أنا فنان لي مسلسلاتي ولقاءاتي، وهذا يزعجني لأني تعبت من هذا الوصف، ولا يزعجني في ذات الوقت لأنها الحقيقة فأنا زوج رحمة رياض وأفتخر بهذا الشيء".

واستنكر قول البعض إن سبب شهرته هي زوجته رحمة رياض قائلاً: "هناك بعض الناس الذين يقولون لولا رحمة ما بصير، لماذا؟ هل رحمة التي مثلت مكاني أو من عرفني على المنتجين، وعمري ما طمعت أني أكون بجوارها طمعاً في شهرتها".

كما روى خلال الحلقة تفاصيل بدايات علاقته بزوجته المطربة رحمة رياض، قائلاً: "كنت على تواصل مع شقيقة رحمة؛ الإعلامية نعمة رياض باستمرار لأننا أصدقاء، وهي من عرفتني على رحمة، ولم أكن أعرف أنها مطربة ومشهورة لأني كنت مقيماً بأمريكا ولا أتابع أخبار الوطن العربي".

وأكمل علوم: "وعندما بحثت عنها اكتشفت أنها فنانة وظهرت لي صورها وأغانيها، وفي هذه المرحلة لم أكن أنوي الدخول في علاقة مع أحد، وتعاملنا كأصدقاء لمدة شهرين، ثم شعرت تجاهها بمشاعر الحب واعترفت لها".

ألكسندر علوم عن زواجه من رحمة رياض: "رفضتني عائلتها"

وتابع ألكسندر علوم: "بعد اعترافي لها بالحب، تعرفت إلى والدتها وأشقائها، وتعرضت للتشكيك في علاقتنا من بعض المحيطين وذلك نظراً لكونها فنانة، فظن البعض أني طامع في شهرتها، وأنا في هذا الوقت كنت بلا عمل".

وأضاف: "استسلمت وتعبت لأن أهلها كانوا رافضني، وانفصلنا لمدة 6 أشهر، خلال تلك الفترة شعرت بثقل في قلبي لأني كنت بعتبرها آخر أمل بالنسبة لي، إلى حين جالي دور في مسلسل "أم بديلة" وكان التصوير في لبنان، وفي نفس الوقت هي كانت تصور برنامج "عراق إيدول" في لبنان وبنفس الأستديو وعادت العلاقة من جديد".

وأكمل: "وعلى الرغم من عودة العلاقة إلا أن الأمور لم تكن سهلة بسب انشغالي في العمل، واعتقادي بعدم موافقة أهلها بي، ولكن مع الإصرار على الحب، عادت العلاقة، وبدأ أهلها يتقبلوني بالتدريج، وخاصة بعد نجاحي في مسلسل "أم بديلة" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرتي".

مؤكداً أن من بعد المسلسل بدأت عدسات الصحافة تتوجه نحوه، وبعدها تمت خطبتهما لتتركز أعين الصحافة وأضوائها أكثر عليه، مشيراً إلى أن رحمة قد ساعدته خلال مسيرته الفنية.



زواج ألكسندر علوم ورحمة رياض

يذكر أن الثنائي ألكسندر علوم ورحمة رياض قد أعلنا خطبتهما في مايو 2021، وفي أغسطس من نفس العام عقدا قرانهما في حفل بسيط ضم أهلهم والمقربين منهما، وفي مارس 2024 رزقا بابنتهم الأولى والتي أطلقا عليها اسم "عالية".



