راغب علامة يصالح مصطفى كامل: منْ يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليَّ

راغب علامة: "ليس في مصلحة أحد هذا الوضع"

جمهوري الغالي ..

في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبه .. كان الحديث انه ليس في مصلحة احد هذا الوضع .. ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الاطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابه في اي وقت وأقدر… — RaghebAlama (@raghebalama) August 2, 2025

سبب وقف راغب علامة عن الغناء في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 11:14 مساءً - في رسالة واضحة تدعو إلى الوحدة والتفاهم، نشر الفنان اللبنانيمنشوراً عبر صفحته الرسمية بمنصة (x)، كشف فيه تفاصيل اتصال هاتفي جمعه مع نقيب المهن الموسيقية بمصر الفنان، مؤكداً أن الحوار بينهما كان قائماً على المحبة والشفافية، ورفض أي خلاف قد يُثار بينهما أو بين جمهوريهما.وجاءت رسالة راغب علامة لتخفف من توتر الوضع القائم، ومن حدة القرارات التي صدرت عن نقابة الموسيقيين بمصر ممثلة في نقيبها الفنان مصطفى كامل، والتي نتج عنها منع الفنان اللبناني راغب علامة من إحياء الحفلات لحين المثول للتحقيق حيث قال: "جمهوري الغالي.. في اتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة.. كان الحديث أنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع.. ولا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق ومنْ يتطاول على النقيب كأنه تطاول علي وعلى جمهوري شخصياً.. وأنا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب".وتابع: "وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميله وكل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوة.. وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبة وشفافية/ وما يعنينا فيها أن تبقى مصر هي وجهة أساسية لكل مبدع ودائماً هي هوليود الشرق".واختتم رسالته معبراً عن مدى حبه لجمهوره قائلاً: "وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس.. راغب علامة". — RaghebAlama (@raghebalama)يمكنك قراءة.. راغب علامة: منعي من الغناء في مصر بمثابة حكم إعدام.. ومصطفى كامل ينفعل على الهواءوكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر يوم الاثنين 21 يوليو الماضي بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنانعن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه في إحدى حفلاته.وقالفي بيان صحفي: "تابعتُ على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كلّ العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتَد عليه داخل وطننا سابقاً، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".وأضاف نقيب المهن الموسيقية في بيانه: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكلّ الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب؛ فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة، الآتي:استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه، فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية. وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو منْ ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً، باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعَد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكلّ القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».