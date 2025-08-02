لينا صوفيا راقصة الباليه.. شعاع الأمل في عتمة 220 يوم

حالة تفاؤل

مسلسل "220 يوم"

تنتهي أحداث الحلقة الرابعة بحضور قوي وخاطف للفنانة الصاعدةوالتي تؤدي دَور راقصة باليه، في أول ظهور لها بمسلسلليمثّل ظهورُها نقطةَ نور في حياة والديها "أحمد-"، و"مريم-" في ظل حالة الظلام التي يعيشها الأب بعد علمه بإصابته بمرض خطير يُنبئ بموته.بفستانها الأبيض وحركاتها الناعمة، تخطف "بهية-" القلوب وتبُث حالة من التفاؤل والأمل في حياة مديدة لوالدها؛ فبعد علمه بإصابته بسرطان في المخ، يقرر أحمد (كريم فهمي) الكاتب الروائي الشهير، أن تدور أحداث روايته الجديدة حول ابنته المنتظرة "بهية"، والتي حملت فيها أمها مريم () بعد سنوات ومحاولات طبية عديدة للإنجاب.نتابع مع أحمد قصة ميلاد بهية وتطورها على مدار مراحل عمرها المختلفة؛ فنعيش معه داخل خياله، ونتوحد مع رغبته في رؤيتها بعد 220 يوماً، هي فترة الحمل، وألّا يَحُول مرضه المؤدي إلى الموت بينه وبينها. فهل ستتحقق أمنية أحمد ويتمكن من رؤية بهية في النهاية؟ وهل ستصبح بهية باليرينا حقاً مثلما يتمنى؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.مسلسل "" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر. من إخراج كريم العدل. وتأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة: صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.يظهرخلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.