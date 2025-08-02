محرر الخليج 365 بقسم المشاهير معتز الشافعي ضمن لجنة المحكمين الدوليين لـ جوائز الغولدن غلوب الـ83

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:04 مساءً - ​

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات العالمية لـ "الخليج 365"، تم اختيار الزميل معتز الشافعي، محرر الفن والمشاهير، لعضوية لجنة المحكمين الدوليين للدورة الـ83 من جوائز الغولدن غلوب، ليُمثل الإعلام العربي في هذا الحدث العالمي البارز الذي يكرّم الإنجازات في مجالات السينما والتلفزيون والبودكاست.

اختيار رسمي ضمن نخبة الإعلاميين العالميين

الزميل معتز الشافعي بين أعضاء لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب- الصورة سكرين شوت من الموقع الرسمي للجائزة

يأتي هذا الاختيار بالتزامن مع إعلان قائمة المصوّتين الرسميين للجائزة، التي نُشرت على الموقع الرسمي لجوائز غولدن غلوب يوم الخميس 31 يوليو 2025، وتضمنت نخبة من الصحفيين العالميين المتخصصين في صناعة الترفيه ( سينما وتلفزيون ) من مختلف أنحاء العالم.

انعكاس لريادة "الخليج 365" في التغطية الفنية الدولية

يُعد هذا الإنجاز انعكاسا للدور الريادي الذي تلعبه "الخليج 365" في التغطية الفنية على المستوى العالمي، حيث حافظت المنصة على حضورها القوي في كبرى المحافل السينمائية الدولية، وعلى رأسها مهرجان كان السينمائي ومهرجان فينيسيا، ونجحت في ترسيخ موقعها في المشهد الإعلامي العالمي، حيث حصدت الخليج 365 المركز الثالث عالمياً والأول عربياً بين أكثر الجهات الإعلامية تأثيرًا في مهرجان كان السينمائي 2025، وفق تقرير Launchmetrics ، بقيمة تأثير إعلامي بلغت 35.3 مليون دولار.

جسر بين الثقافة العربية وصناعة الترفيه العالمية

كما شكّلت التغطية الميدانية المكثفة لفريق "الخليج 365"، من السجادة الحمراء إلى كواليس المهرجانات، منصة حقيقية لجسر التواصل بين الثقافة العربية وصناعة الترفيه العالمية.

اختيار يعكس تقديراً دولياً للمهنية التحريرية

نبذة عن الزميل معتز الشافعي على موقع غولدن غلوب- الصورة سكرين شوت من الموقع الرسمي للجائزة

يحمل انضمام الزميل معتز الشافعي إلى لجنة الغولدن غلوب بُعداً مؤسسياً بقدر ما هو شخصي، إذ يُعبر عن تقدير دولي للمهنية التي تتمتع بها تغطيات "الخليج 365" والمحتوى التحريري الذي تقدمه، والذي يجمع بين العمق الصحفي والرؤية العالمية.

ويُعد الشافعي من الصحفيين البارزين في مجال الفن والترفيه في العالم العربي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 11 عاماً، وخلال عمله في "الخليج 365" قام بتغطية أبرز المهرجانات السينمائية العالمية مثل مهرجان كان وفينيسيا والبحر الأحمر، وأجرى مقابلات مع عدد من نجوم هوليوود من بينهم شارون ستون، ريتشارد غير، أندرو غارفيلد، وميشيل ويليامز، جوني ديب وإيميلي بلانت وغيرهم.

حفل الغولدن غلوب 2026: بث عالمي ومشاركة كبرى النجوم

من المقرر أن تُقام الدورة الـ83 من جوائز الغولدن غلوب يوم الأحد 11 يناير 2026، وتُنقل مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون عبر شبكة CBS الأميركية، ومنصة Paramount+، بمشاركة أبرز نجوم وصنّاع الترفيه حول العالم

