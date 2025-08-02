نادية مصطفى تنعى عم الفنانة أنغام: كان رمزاً للطيبة والخلق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 08:12 مساءً - في واقعة مفجعة، عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس، على جثمان محمود علي سليمان فليفل، شقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم، والموسيقار محمد علي سليمان، وعم المطربة أنغام، داخل شقته بالطابق الثامن بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجيزة، وذلك بعد ورود بلاغ من السكان بانبعاث رائحة كريهة من الشقة؛ مما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.

وقد حرَصت الفنانة نادية مصطفى على نعيه بكلمات مؤثرة، وذلك عبْر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". بهذه الكلمات نادية مصطفى تنعى عم أنغام كتبت الفنانة نادية مصطفى من خلال حسابها على "فيسبوك"، منشوراً نعت من خلاله عم المطربة أنغام، والذي رحل عن عالمنا وحيداً، في واقعة مفجعة ومؤثرة. قالت من خلاله: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى عن نفسي وباسم نقابة المهن الموسيقية، المغفور له إن شاء الله (الفنان محمود علي سليمان)، وهو عم الفنانة الكبيرة أنغام وأخو الموسيقار محمد علي سليمان والراحل المطرب عماد عبدالحليم رحمه الله، والذي وافته المَنية بعد رحلة من الطيبة والاحترام والخُلق الرفيع".

وأكملت نادية مصطفى: "نتقدّم بخالص العزاء للفنانة القديرة أنغام والموسيقار محمد علي سليمان ولعائلتهم الكريمة؛ سائلين الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته. نسألكم الدعاء أثابكم الله. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وفاة عم المطربة أنغام منذ أيام وحيداً وكانت قوات الأمن قد عثرت اليوم السبت على جثمان عم المطربة أنغام، وتبيّن من التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشقة التي تقع في الطابق الثامن ضمن عقار مكوّن من 11 طابقاً، كان يقيم بها المتوفَّى بمفرده منذ سنوات. وبعد استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة بمساعدة الأهالي؛ حيث عُثر على جثمان المتوفَّى داخلها. لا شبهة جنائية في الوفاة وأفادت المعاينة الأولية بأن الجثة تعود لرجل في العَقد السابع من العمر، ويُدعى محمود علي سليمان، وهو عم المطربة أنغام. وتبيّن أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام، وأكّدت المعاينة والفحص المبدئي سلامةَ منافذ الشقة، وعدم وجود أيّة إصابات ظاهرية تُشير إلى وجود شبهة جنائية، كما أكّدت التحريات أن المتوفَّى كان يعيش وحيداً، ولم يكتشف أحد وفاته بسبب انعزاله داخل الشقة. حضور شقيق المتوفَّى وإنهاء الإجراءات حضر إلى موقع الحادث شقيق المتوفَّى، المدعوّ "خالد"، وهو أيضاً عم المطربة أنغام، ولم يتهم أحداً بالتسبب في الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي اللازم، ثم نُقل إلى المشرحة، وأمرت النيابة العامة بدفنه بعد تسليمه إلى ذويه، كما كلفت المباحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الوفاة.



