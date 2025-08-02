أنتوني هوبكنز يعود لـ The Silence of the Lambs من خلال كيم كارداشيان

أنتوني هوبكنز يُشبّه أحد منتجات كيم كارداشيان بشخصيته بفيلم الرعب الشهير

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

كيم كارداشيان تُعيد نشر فيديو أنتوني هوبكنز وتُعلق عليه

فيلم "The Silence of the Lambs".. أبرز أفلام الرعب بالسينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 08:12 مساءً - خلال الساعات الماضية، تصدّر كلٌّ من: النجم العالميونجمة تلفزيون الواقعمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بعدما شبّه أنتوني هوبكنز أحد منتجات كيم كارداشيان بشخصيته الشهيرة بفيلم "The Silence of the Lambs".وقد بدأ الموقف الذي جمع كلاً من أنتوني هوبكنز والنجمة كيم كارداشيان، حينما نشر مقطع فيديو عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وهو يُشبّه أحد منتجات كيم كارداشيان، والذي يتم ارتداؤه على الوجه، بشخصية "هانيبال ليكتر" والتي جسّدها خلال أحداث فيلم "The Silence of the Lambs" والذي نال عنه جائزة الأوسكار.وقد ظهر النجم العالمي أنتوني هوبكنز، والذي يبلغ من العمر 87 عاماً، بمقطع الفيديو وهو يرتدي وشاحاً حول رأسه وقميصاً أزرق فاتح اللون؛ مُجسّداً شخصية "هانيبال". ووجّه حديثه إلى كيم كارداشيان؛ قائلاً: "مرحباً كيم، أشعر بأنني أصغر بعشر سنوات بالفعل". وعقب ذلك، قام بأداء حركة شهيرة له قدّمها خلال أحداث الفيلم وهو يوجّه تحية الوداع لـ نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.وكتب النجم أنتوني هوبكنز تعليقاً على مقطع الفيديو، قال فيه: "شكراً لكِ يا كيم. لا تترددي في المجيء لتناوُل العشاء".ومن جانبها، أعادت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، نشر مقطع الفيديو الخاص بالنجم العالمي أنتوني هوبكنز عبْر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلّقت عليه: "أنا أصرخ". فيما علّقت شقيقتها كلوي كارداشيان مؤكدة سعادتها بمقطع الفيديو.وقد تفاعل عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وما تردد بين النجم العالمي أنتوني هوبكنز ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.يُمكنكِ قراءة: ضمن حفلات موسم الرياض: أنتوني هوبكنز يبهر الجمهور بحفل موسيقي استثنائيويعَد فيلم "The Silence of the Lambs" من أبرز أفلام الرعب النفسية الأمريكية وأيضاً بالسينما العالمية، وقد تم عرضه عام 1991، وجاء الفيلم من إخراج جوناثان ديمي. ومن تأليف تيد تالي. وأحداث الفيلم مأخوذة عن رواية للكاتب توماس هاريس.وقد حصد الفيلم الذي جسّد بطولته: النجم العالمي أنتوني هوبكنز، النجمة جودي فوستر، العديد من الجوائز، ومن أبرزها 5 جوائز أوسكار، وهي: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل سيناريو مُقتبس. كما حصد الفيلم أيضاً جائزة الدب الفضي كأفضل مخرج بمهرجان برلين السينمائي.وتدور أحداث الفيلم حول عميلة شابة فى المباحث الفيدرالية الأمريكية، تبدأ عملها في البحث عن قاتل متسلسل يسلخ ضحاياه من النساء؛ حتى تلجأ لطبيب يُدعى "هانيبال ليكتر" المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة على ذمة قضايا قتل وأكل لحوم البشر ليدلها على الفاعل، ولكن عليها اكتساب احترامه أولاً ليوافق على مساعدتها في القبض عليه قبل قيامه بجريمة أخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».