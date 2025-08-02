الليلة افتتاح النسخة الثانية عشرة لمهرجانات بيروت الدولية للتكريم BIAF

تكريم الشخصيات المبدعة بـ مهرجان BIAF النسخة الـ 12

View this post on Instagram A post shared by BIAF (@biaflebanon)

فعاليات مهرجان BIAF النسخة الـ 12

مهرجان BIAF النسخة الماضية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 07:04 مساءً - تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من(BIAF) اليوم 2 أغسطس 2025، من قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أجواء من الفخر والإبداع.ويُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.تمتدّ فعاليات المهرجان على مدار يومين متتاليين، حيث تنطلق اليوم 2 أغسطس مع حفل الافتتاح الذي يتخلّله جلسة حوارية مع المكرّمين لهذا العام، يتناولون فيها رحلتهم العمليّة وإنجازاتهم.أمّا في 3 أغسطس، فتتجه الأنظار إلى السجادة الحمراء الساعة 6:00 مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز عند الساعة 8:30 مساءً، مباشرة عبر 11 قناة تلفزيونية لبنانية وإقليمية.يمكنك قراءة.. إطلالة نادين نسيب نجيم.. هل كانت الأفضل في مهرجان بياف؟بعد النجاح اللافت لدورة عام 2024، التي أُقيمت في الآثارات الرومانية في وسط العاصمة بيروت، وكرّمت 24 شخصية لبنانية مؤثرة تحت شعار "أنا لبناني"، ويواصل BIAF رسالته في تكريم أولئك الذين يساهمون في صنع عالم أفضل بالإبداع والشجاعة والرؤية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».