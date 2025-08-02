أزمة جديدة لـ محمد رمضان.. حذف أغنية الواد طالع لأبوه ما القصة؟

حذف أغنية "الواد طالع لأبوه"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 07:04 مساءً - يواجه الفنانأزمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد يومين من الحادث الضخم الذي شهده حفله الغنائي في الساحل الشمالي، مساء الخميس الماضي، والذي أسفر عن وفاة شاب، ووقوع مصابين، نتيجة انفجار في أسطوانة غاز خاصة بآلية تشغيل ألعاب الفايروركس.الأزمة الجديدة التي يواجهها محمد رمضان حالياً، خاصة بغلق أغنية "الواد طالع لأبوه"، والتي طرحها قبل نحو 10 أيام، عبْر موقع "يوتيوب"، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية. وشاركه فيها ابنه "علي" في البوسترات الدعائية للغنوة؛ حيث جرى حذفها قبل ساعاتٍ قليلة من "يوتيوب" بسبب انتهاك الملكية الفكرية.وقد تقدّم مؤدي مهرجانات شعبية يُدعى "كمال عجوة" بشكوى إلى إدارة "يوتيوب"؛ متهماً محمد رمضان باقتباس بعض الكوبليهات والجُمل اللحنية من أغنية له، سبق وطرحها قبل نحو 6 شهور. قائلاً: "مينفعش آخد كوبليه من أغنية لـ محمد رمضان، وأغيّر اللحن بتاعها، وأطلع أقدّمها للناس في أغنية جديدة".وحاول مغني المهرجانات، تسوية تلك الأزمة بشكلٍ ودي، ودخول وسطاء بينه وبين محمد رمضان، ويبدو أنه فشل في التواصل معه والوصول إلى حلول مُرضية؛ لذا قرر تقديم شكوى لإدارة "يوتيوب"، والتي قررت حذف أغنية رمضان، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.يُذكر أنّقد طرح أغنية "الواد طالع لأبوه" يوم الأربعاء 23 يوليو الماضي، وتقول كلماتها: "الواد طالع لمين؟ الواد طالع لأبوه. وبيمشي مشية مين؟ بيمشي مشية أبوه. الواد بيضحك ضحكة مين؟ بيضحك ضحكة أبوه. ينزل عمره ما بيتوه. يعطش ميقولش إمبوه. يخطف عين اللي شافوه. كل الناس بيحبوه. طالع جامد زي أبوه. ثابت مهما يهزوه. من صغره الناس عرفوه. بقى نمبر وان مش تو".

يُذكر أنّ حفل الفنانوالذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، جرى فيه حادث مأساوي، وذلك بعد انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، أدّى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني المسؤول عن المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين بجروح وكدمات؛ مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بين الحضور.ومن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نعى الفنانبحزن شديد، الشاب "حسام" أحد العاملين بالألعاب النارية، والذي تُوفي إثر الحادث؛ حيث قال من خلال مقطع فيديو: "أقدّم التعازي لأهل حسام، ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبّر أحبابه وأصحابه وأهله، ويشفي المصابين".وأكمل رمضان قائلاً: "ولما شوفت الحدث وقّفت الحفلة على طول واتعاملت زي أيّ إنسان، نزلت مع الناس وساعدت في نقلهم للإسعاف، وحاولت تهدئة الجمهور علشان أثناء خروجهم ميحصلش أيّ تكدُّس أو أيّ حوادث تاني".كما وجّه الشكر لكلّ مَن دعا لحسام وأسرته، كما وجّه رسالة شديدة اللهجة لكلّ من شمت في الشهيد، كما وصفه؛ حيث قال: "وأشكر الناس المتفهمة التي دعت لحسام وتفهمت الموقف، وزعلان من الناس الوحشة واللي كلامها سيّئ وشمتانين في المتوفَّى، وبيقولوا على حسام هتقابل ربنا إزاي وأنت في حفلة؟ هيقابل ربنا شهيد، راجل في أكل عيشه وبيشوف شغله مش فاشل زيك".وتابع: "لو أنت راجل فعلاً بتحب دينك، دينك قالك الكلمة الطيبة صدقة. عندك كلمة حلوة قولها، معندكش اخرس خالص. ربنا يرحمه مرة ثانية ويسكنه فسيح جناته، وقلبي مع والده وعائلته".

